L'instabilità che ha colpito il Centro-Nord in queste ore sta scivolando verso Sud, con rovesci sul Basso Tirreno e sulla dorsale appenninica. Ma l'attenzione è già rivolta a metà settimana: tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto, quando è atteso un nuovo episodio di maltempo estremo. Per 48 ore il Nord e parte del Centro - in particolare Toscana, Umbria e Marche - saranno interessati da nubifragi più intensi, soprattutto su Alpi, Prealpi, Triveneto e nel tratto compreso tra Liguria di Levante e Alta Toscana.