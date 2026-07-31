È morto a 96 anni don Antonio Mazzi, sacerdote ed educatore veronese fondatore di Exodus, la comunità che da oltre quarant'anni accoglie i giovani in lotta contro la tossicodipendenza. La sua storia si lega alla Cascina Molino Torrette di Milano e al Parco Lambro. I funerali lunedì pomeriggio alle 15 nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È morto oggi, giovedì 31 luglio, all'età di 96 anni don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista tra i più noti in Italia per l'impegno accanto ai giovani e agli emarginati. Aveva fondato Exodus, l'organizzazione che da oltre quarant'anni affianca i ragazzi nella battaglia contro la tossicodipendenza. I funerali si terranno lunedì pomeriggio alle 15 nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano.

Dal seminario di Verona al sacerdozio Nato a Verona il 30 novembre 1929, don Mazzi si era formato al Seminario Vescovile della città, dove aveva completato gli studi classici, proseguendo poi con quelli teologici e filosofici a Ferrara. Proprio a Ferrara, il 26 marzo 1955, era stato ordinato sacerdote nella Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, fondata da San Giovanni Calabria a Verona nel 1907. Fin dagli inizi aveva rivolto la propria attenzione ai temi dell'età evolutiva, seguendo tra il 1962 e il 1965 corsi di specializzazione in psicologia, psicopedagogia e psicoanalisi a Roma, Milano e Bologna. Leggi anche Delitto di Novi Ligure, Don Mazzi: “Erika De Nardo si è sposata”

Gli anni della formazione e della disabilità A partire dal 1970 aveva approfondito le problematiche della disabilità con una serie di esperienze all'estero: dalla Columbia University negli Stati Uniti al centro di riabilitazione di Heidelberg, in Germania, passando per l'Olanda, la Francia, la Svizzera e i kibbutz israeliani. Nel 1969, alla guida del Centro Professionale Don Calabria di Verona, aveva dato vita alle prime case famiglia per giovani con disabilità e potenziato le attività di riabilitazione fisico-motoria. Nel corso della sua vita gli sarebbero state conferite tre lauree honoris causa in pedagogia, a Palermo, Lecce e Macerata.

Il Parco Lambro e la nascita di Exodus La svolta arriva nel 1979, quando viene chiamato a dirigere l'Opera don Calabria di Milano, in via Pusiano, a ridosso del Parco Lambro: all'epoca il più grande mercato europeo dello spaccio. È lì che matura la consapevolezza della gravità della tossicodipendenza. "Passeggiavo in mezzo a tappeti di siringhe e soccorrevo ragazzi sballati, a volte in fin di vita", aveva raccontato in numerose interviste. Nasce così, nello stesso anno, il Progetto Exodus. Nel 1984, dopo aver ripulito il Parco Lambro insieme alle forze del territorio, ottiene la concessione della Cascina "Molino Torrette", che sarebbe diventata la sede madre dei progetti e la sua casa fino all'ultimo.

Le carovane e le attività di strada Il metodo di don Mazzi trasforma le terapie residenziali allora dominanti nel recupero dei tossicodipendenti in una pedagogia itinerante, quella delle carovane, fondata sull'idea del camminare insieme. Nel 1985, con gli operai della Rizzoli e un gruppo di genitori, dà vita alla prima Unità Mobile, anticipando di anni le cosiddette attività di strada. Nel 1989 apre uno sportello "SOS" alla Stazione Centrale di Milano, e per un periodo anche a Napoli e Roma, per intercettare le persone in difficoltà che gravitavano attorno allo scalo.

Da progetto a fondazione Il 9 agosto 1996, con decreto del presidente della Repubblica, il Progetto Exodus si trasforma in Fondazione Exodus, che arriverà a contare una trentina di centri in tutta Italia e una ventina di cooperative. Sempre nel 1996 don Mazzi fonda l'Associazione Nazionale di Promozione Sportiva nelle Comunità. Negli anni successivi moltiplica le iniziative: dall'Università della Famiglia aperta a Verona nel 2000 all'Associazione Ambalaki in Madagascar, fino a una comunità per ragazzi di strada in Patagonia e al movimento "Educatori senza Frontiere".

Il sacerdote in tv e l'attività giornalistica Giornalista professionista, don Mazzi aveva collaborato con numerose testate, tra cui Famiglia Cristiana, Corriere della Sera, La Stampa, Il Giorno e Avvenire. Il carattere estroverso lo aveva portato anche in televisione, dove per anni era stato presenza fissa a "Domenica in" su Rai 1, oltre a condurre programmi su altre reti. Una popolarità che gli era valsa qualche critica negli ambienti ecclesiastici, alla quale rispondeva a modo suo, rivendicando la scelta di portare la testimonianza cristiana attraverso i mezzi di comunicazione più moderni.