Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sull'ondata di caldo
Arrow-link
Arrow-link
Il fiume Po in secca, all'altezza del ponte Vittorio, dove si sono formate degli isolotti per la drastica diminuzione della portata dovuta alla prolungata siccità. Torino 30 luglio 2026 ANSA/TINO ROMANO

Po, peggiora lo stato di siccità: oltre 100 Comuni del Nord in difficoltà idrica. FOTO

Cronaca fotogallery
15 foto
©Ansa

Il livello di siccità del fiume diventa "alto", come emerso dall'ultima riunione dell'Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici. L'allarme quindi si alza per l'intero bacino padano, in particolare per le forniture di acqua potabile. Ecco la situazione regione per regione e le previsioni per i prossimi giorni

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 luglio: la rassegna stampa

Cronaca

Lo scontro tra governo e opposizioni sul decreto per i riconoscimenti facciali con l'IA, i...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 luglio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo lo "scontro" nel governo sui...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 luglio: la rassegna stampa

Cronaca

Spazio al decreto contro il caro carburanti, che prevede uno sconto soltanto sul gasolio. Salta...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 luglio: la rassegna stampa

Cronaca

L'attacco al Pride di Berlino, con l'uccisione dell'attentatore che voleva unirsi all'Isis, le...

16 foto

Tenta di accoltellare i vigili, agente spara e lo ferisce. FOTO

Cronaca

Momenti di paura nel parcheggio della Coop di San Vincenzo, nel Livornese, dove un 42enne è stato...

6 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Ondata di caldo verso il picco, sabato 1 agosto 19 città bollino rosso

    Cronaca

    Sale il numero dei centri con il bollino rosso di allerta emanato dal ministero della Salute per...

    Incidente sulla A14, morto motociclista. Tratto chiuso per alcune ore

    Cronaca

    La moto si è scontrata contro un mezzo pesante e per il motociclista non c'è stato nulla da fare....

    Caldo, oggi bollino rosso in tre città. Domani saliranno a 11. LIVE

    live Cronaca

    Continua ad imperversare sull'Italia la quarta ondata di calore e si colorano di rosso le città...