Caldo e siccità stanno mettendo in crisi il Lago Trasimeno

Il Lago Trasimeno perde oltre un centimetro d'acqua ogni due giorni ed è sceso a -168 centimetri sullo zero idrometrico. Busitalia ha sospeso i traghetti sulla tratta San Feliciano-Isola Polvese: i battelli, quasi sessantenni, non riescono più a navigare in sicurezza. La Regione Umbria è al lavoro per garantire il collegamento con imbarcazioni alternative.