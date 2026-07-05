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Caldo e siccità stanno mettendo in crisi il Lago Trasimeno

Cronaca

Il Lago Trasimeno perde oltre un centimetro d'acqua ogni due giorni ed è sceso a -168 centimetri sullo zero idrometrico. Busitalia ha sospeso i traghetti sulla tratta San Feliciano-Isola Polvese: i battelli, quasi sessantenni, non riescono più a navigare in sicurezza. La Regione Umbria è al lavoro per garantire il collegamento con imbarcazioni alternative.

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