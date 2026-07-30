Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 luglio: la rassegna stampa

Lo scontro tra governo e opposizioni sul decreto per i riconoscimenti facciali con l'IA, i risvolti del caso Safe, le parole dure di Grillo contro il M5S. E, ancora, la vicenda Cappellari, il Medio Oriente con l'ingresso dei sauditi in guerra, e, per lo sport, il calciomercato e le parole di Mancini come nuovo ct della Nazionale di calcio italiana. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola