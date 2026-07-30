Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 luglio: la rassegna stampa

Lo scontro tra governo e opposizioni sul decreto per i riconoscimenti facciali con l'IA, i risvolti del caso Safe, le parole dure di Grillo contro il M5S. E, ancora, la vicenda Cappellari, il Medio Oriente con l'ingresso dei sauditi in guerra, e, per lo sport, il calciomercato e le parole di Mancini come nuovo ct della Nazionale di calcio italiana. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- Lo scontro in Senato in primo piano: "Alta tensione sulla sicurezza". Estesi i "riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale". Violenze di piazza, FdI: "E' associazione per delinquere". Medio Oriente, furia di Trump su Teheran: "Colpiremo duro". Focus sul caso Safe e sul ritorno di Grillo che attacca il M5S, spazio poi al calcio ed al ritorno di Mancini come ct della Nazionale: "Ho sbagliato e mi spiace".
- La bagarre sul riconoscimento facciale in apertura con "il blitz del governo". Palazzo Chigi "forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'IA. Aggirate le regole Ue". L'opposizione: "Grande Fratello". Medio Oriente: "Anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli Usa". Pacchetto sicurezza: "Pene più aspre dopo il caso No Tav". Grillo attacca il M5S: "Ha perso identità". Nazionale: "Mancini, Ranieri, Malagò e il peso della responsabilità".
- "Scontro sui controlli facciali", titola in primo piano il quotidiano torinese. Riconoscimento dei volti con l'IA, "il governo accelera la stretta". Sprint "sul decreto che cambia la videosorveglianza". L'opposizione: "E' il Grande Fratello". Imprese al Nord: "Ecco il piano taglia-burocrazia". Caso Safe: "Il pasticcio dei finanziamenti che irrita l'Ue". Calcio, Juve: "Doppio colpo". Nazionale, il nuovo ct: "Le scuse di Mancio".
- La politica in apertura: "Riconoscimento facciale con l'IA, ma è polemica". Il governo presenta il decreto, "ira delle opposizioni". Dati biometrici "acquisiti in piazze e stadi per la sicurezza". Tensione FI sulle preferenze, "Grillo-Conte, altro duello". Medio Oriente, Trump: "Reazione dura ai raid di Teheran. Anche i sauditi in guerra". Nazionale, torna Mancini: "Italia, perdonami. Torniamo a vincere". Caso Cappellari: "Indagate, ho subito un attentato". Ma il giornalista "s'era inventato tutto".
- Calciomercato: "Uno due Juve". Kolo Muani "preso, Alajbegovic quasi". Dopo un lungo inseguimento, "ecco il 9 dal Psg". Se parte David "c'è Zirkzee o il Vlahovic bis". Il Milan, invece pensa a Soulè mentre il Torino si blinda in difesa con "Comuzzo-Comert". Malagò presenta "la sua" Italia con il ritorno di Mancini, il ct: "Ho sbagliato, ma ora voglio i trofei". Fifa: "Rivolta contro Infantino".
- Nazionale, al via il nuovo corso. Mancini: "Tornato per vincere". il dt Ranieri: "Coronamento della mia carriera". Calciomercato: "Kolo e Alaj, colpi Juve". Doppio affare per i bianconeri con "90 milioni". Inter: "Stones, il jolly di Chivu". Roma: "Koulierakis per Gasp. Galantic nuovo ceo". Fiorentina: "Ecco Valdepenas, 8 milioni al Real". Mondiale: "Uefa e club contro Infantino".
- "Colpo & colpaccio", è il titolo d'apertura. "Finamente cose da Juve", i bianconeri si assicurano il ritorno di Kolo Muani e di Alajbegovic. E Suzuki "spinge per la porta". Ancora calciomercato: "Fitz-Jim, sogni Toro". Parla Mancini dopo il ritorno da ct in Nazionale: "Scusami Italia, mi farò perdonare vincendo con te". Intervista a Domenicali: "Effetto Kimi, per rilanciare la F1 show nel futuro".
- Lo scontro al governo in apertura: "Lorsignori scudati e cittadini schedati". Due giustizie: "Delmastro salvo, controlli facciali in piazza". L'allarme Ue: "L'Ucraina peggio dei Balcani, 2-3 milioni di armi in vendita". Medio Oriente: "Arabi anti-arabi, fiamme in Egitto e raid dei sauditi". Primarie, 5 Stelle mobilitati: "Riecco Grillo e Di Maio". Nazionale di calcio: "Mancini a gettone e Malagò in affari (100mln in tasca)".
- La resa dei conti nei Cinque Stelle in primo piano: "Il vaffa di Grillo a Conte". Il fondatore "torna in campo per far fuori il segretario del partito". Fi contro Meloni, blitz sulla legge elettorale: "Due italiani su 3, sì alle preferenze". Medio Oriente: "Guerra senza tregua, ora si allarga ai sauditi". Nel weekend previsti nuovi assalti: "Il quadrilatero del terrore No Tav".
- "Bomba di Grillo sul Campo Largo", è il titolo d'apertura. Il comico "fa a pezzi Conte e soci e apre a un nuovo Movimento". Focus sui No Tav arrestati "legati al centro sociale coccolato dal Pd" e sulle indagini legate al "vannacciano megafono del Generale con i suoi 50 giornali". Nazionale di calcio: "Filmare Mancini costa 500 euro".
- Focus sul fisco in apertura: "Concordato, chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato". Banche: "Intesa supera le attese, corre oltre i 10 miliardi la stima degli utili 2026". Eni, intanto, "raddoppia i profitti nel secondo trimestre" con "obiettivi rivisti al rialzo". Energia: "Nuove regole per l'efficienza". Medio Oriente: "L'ira di Trump contro Teheran riaccende la corsa del petrolio".
- Il "festival dell'ipocrisia sulle spese militari" è uno dei titoli presenti in prima pagina con l'analisi sui "sovranisti che minacciano la sovranità ed europeisti che colpiscono l'Europa". Caso Safe: "L'Intesa Meloni-Schlein". Guerra Russia-Ucraina: "Ostaggi semivivi oltre il Dnipro". Esteri: "Le promesse di Xi". Trump "minimizza l'aiuto della Cina all'Iran, ma i nuovi missili in arrivo sono una minaccia".
- "Rieducational channel", è il titoli in primo piano. la destra "alza il tiro della repressione." Previste "schedature video con l'IA per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima". Medio Oriente: "Iran, la guerra si è già allargata". Focus sul "tour Maga di Milei in America Latina". Calcio: "Infantino vuole vendere il Mondiale".