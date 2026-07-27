Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 luglio: la rassegna stampa

L'attacco al Pride di Berlino, con l'uccisione dell'attentatore che voleva unirsi all'Isis, le reazioni dopo gli scontri in Valsusa con gli identificati tra i NoTav e la conta degli agenti feriti. E poi ancora, gli sviluppi del caso Fakir, la questione Pirlo che tiene banco in Figc per la scelta del prossimo ct della Nazionale e le mosse delle big sul calciomercato. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola