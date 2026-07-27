Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 luglio: la rassegna stampa

L'attacco al Pride di Berlino, con l'uccisione dell'attentatore che voleva unirsi all'Isis, le reazioni dopo gli scontri in Valsusa con gli identificati tra i NoTav e la conta degli agenti feriti. E poi ancora, gli sviluppi del caso Fakir, la questione Pirlo che tiene banco in Figc per la scelta del prossimo ct della Nazionale e le mosse delle big sul calciomercato. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- Gli scontri in Piemonte in apertura. Piantedosi: "E' un attacco allo Stato. Serve unità, la politica prenda le distanze". Identificati 436 No Tav, "gli agenti feriti sono 124". Berlino: "L'auto sulla folla, la fuga. Poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano". Abdul Ballout "voleva unirsi all'Isis". Caso Fakir: "C'è il fotogramma con la ferita alla nuca". Tennis, parla Vagnozzi: "Jannik sa ascoltare". Calcio, Nazionale: "Pirlo, l'ipotesi che Maldini lasci".
- L'attentato a Berlino in primo piano: "Torna l'incubo Isis". L'attacco al Pride "ha matrice islamista. Morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna. Aveva cercato di arruolarsi in Siria". Scontri in Piemonte: "No Tav, un milione di danni e ora è caccia al blocco nero". Politica, La Russa: "Bene per l'Italia Meloni al Colle". Il commento: "Tra Europa ed Usa la guerra commerciale sarà sul digitale".
- Gli scontri in Valsusa aprono la prima pagina del quotidiano torinese. I pm: "E' devastazione". Feriti 124 agenti, "identificati 436 antagonisti". Il questore: "Non tolleriamo connivenze". Il reportage: "Bologna in piazza e l'urlo per Fakir". Esteri: "Berlino colpita al cuore". Ucciso l'attentatore, "era sostenitore dell'Isis". Nazionale, la scelta del futuro ct: "Caro Malagò, perchè Pirlo e non Baldini?".
- L'attacco in Germania tra i temi in primo piano: "Berlino shock, killer Isis ucciso". Attentato al Pride, "una donna morta". Caso No Tav, il Viminale: "Isolare i violenti, basta connivenze". Caso Fakir: "I pm studiano le foto della nuca insanguinata". Politica, Conte: "Incanalare la rabbia. Bonus benzina alle fasce deboli". Gargano: "Incubo incendi". Nazionale: "Caos Pirlo in Figc, è il giorno della decisione". Colpo della Roma: "Arriva Castro".
- La questione ct della Nazionale di calcio in apertura: "Maldini pronto a lasciare". Altro colpo di scena, "Pirlo fuori? Il dt potrebbe dire addio". Calciomercato, Inter: "Chivu aspetta Romero e ora si gode Diouf". Roma: "Castro, un colpo per Gasp. E Dovbyk va a Bologna". Formula 1: "A Budapest vince Norris, Ferrari che spreco. Kimi allunga su Lewis".
- Scatta l'allarme: "Quale Juve?". Tra 27 giorni l'esordio in campionato a Frosinone: "Mancano ancora il portiere ed il 9". Dibu e Kolo in ritiro: "Spalletti mette fretta". Inter: "Romero ad oltranza". Napoli: "Tiago Gabriel per Allegri". Roma: "Castro più vicino". Nazionale di calcio: "Pirlo, cresce il fronte del no". Formula 1, Budapest: "Norris vola, Kimi sale e la Ferrari scende".
- In primo piano il "caos totale" che sta riguardando la Figc in vista della nomina del prossimo ct della Nazionale di calcio. La candidatura di Pirlo "travolta dalle polemiche, Maldini potrebbe anche dimettersi". Calciomercato, Stones: "La Juve ci prova". Urgenza rinforzi per il Torino di Abate, occhi puntati su Comuzzo: "E' in uscita dalla Fiorentina, Petrachi tratta il prestito". Progetto per i più piccoli: "Il Como vieta i colpi di testa sotto i 12 anni". Spazio anche per F1 e ciclismo.
- Gli sconti in Valsusa in apertura: "Tav, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste". Giustizia: "Carceri e tribunali, Delmastro comanda ancora al ministero". Medio Oriente: "Usa e Iran riprovano a trattare". Pride di Berlino: "La polizia uccide 21enne sospetto". Il petrolio del Venezuela: "Megabottino per Trump". Nazionale di calcio: "Malagò flop, rischiano Pirlo e Maldini".
- L'attacco al Pride di Berlino in primo piano: "La jihad uccide gli 'amici' Lgbt". L'attentato "ha matrice fondamentalista". Abdul, "già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia". Scontri NoTav: "Un milione di danni, guerriglia in nome di Fakir". Benzina: "Ok al decreto-ponte, sconti già in settimana". New York, le critiche: "Mamdani non venga a celebrare l'11 settembre".
- L'attentato di Berlino in apertura: "Sveglia compagni, è l'Islam che odia i gay". In Germania "21enne pro-Isis si lancia col furgone sulla folla: un morto e 29 feriti". Le parole di Tajani: "Ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani". Volenza NoTav: "Oltre 120 agenti feriti". Calcio: "Caos Italia, ora Pirlo traballa davvero".
- Focus sull'indice di sportività in apertura: "Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano". Fisco e immobili: "Affitti brevi, meno locatori con due case". Diritto e tecnologia: "AI Act, dal 2 agosto al via vigilanza, multe e doveri di trasparenza". Università: "Atenei a caccia di matricole, 49 su 61 alzano la no tax area". Controversie: "Nuovo arbitro assicurativo, il 40,6% delle liti riguarda le auto".
- Gli Usa in primo piano: "Tutti i soldi del Presidente". Un club "esclusivo, un fondo d'investimento prodigioso, le criptovalute: così i ricavi di Trump sono balzati a 2,2 miliardi di dollari". Esteri: "L'Ucraina spiegata a Conte". Per scoprire "quanto è vera la minaccia russia basta prendere un treno. Le bombe di Putin hanno cominciato a colpire anche quelli". Valsusa: "I NoTav e la zona grigia". Germania: "L'attentato islamista a Berlino".
- Le mosse del governo in apertura: "Meno tasse, pensioni e benzina. Meloni e la manovra impossibile". Mentre si "cercano i soldi" per il decreto salva gasolio, il governo "lavora per la legge di Bilancio che verrà". Caso Fakir: "Dopo gli insulti per la piazza Lepore sotto scorta". Germania: "Attentato a Berlino, il fantasma dell'Isis ora torna a far paura". Il commento: "Europa e guerra, un paradosso utile alle destre".
- Scontro in Valsusa: "No Tav, un milione di danni". Guerriglia a Chiomonte: "Più di cento feriti tra le forze dell'ordine, 450 identificati". Berlino: "Attentato al Pride, rischio di altri attacchi". Le misure del governo: "Diesel, decreto in arrivo". Brucia il Gargano: "Turisti in fuga salvati via mare". Le parole di Allegri: "Vogliamo essere in corsa per tutto". Figc: "Caos Pirlo-Nazionale, oggi il giorno della verità".
- "No Tav, danni per un milione", è il titolo d'apertura. I conti dell'assalto al cantiere in Valsusa: "450 identificati, quasi 150 feriti. Nuovo allarme". Fakir: "Bologna ancora in piazza, senza infiltrati". Attacco terroristico a Berlino: "Ucciso il killer Isis. Possibili altri attentati". Blitz in Veneto: "Foto e video pedopornografici, tre gli arresti". Padova: "La bandiera palestinese in osteria, pranzo disdetto". Calcio: "Sponsor russo, Pirlo nella bufera".
- L'attacco in Germania in primo piano: "Berlino, torna l'incubo Isis. La polizia uccide il killer". Il presunto terrorista "è un 21enne di origine libanese, sabato aveva travolto col furgone i partecipanti di un Pride". Assalto No Tav: "436 identificati, feriti 120 agenti". Incendi: "Fuga da Peschici, turisti evacuati via mare". Bologna: "Fakir come Floyd, pugni chiusi al corteo per ricordarlo". Nazionale: "Pirlo caso politico. E ora la Figc riflette".