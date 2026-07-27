Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 luglio: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

L'attacco al Pride di Berlino, con l'uccisione dell'attentatore che voleva unirsi all'Isis, le reazioni dopo gli scontri in Valsusa con gli identificati tra i NoTav e la conta degli agenti feriti. E poi ancora, gli sviluppi del caso Fakir, la questione Pirlo che tiene banco in Figc per la scelta del prossimo ct della Nazionale e le mosse delle big sul calciomercato. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Cronaca: Ultime Gallery

Tenta di accoltellare i vigili, agente spara e lo ferisce. FOTO

Cronaca

Momenti di paura nel parcheggio della Coop di San Vincenzo, nel Livornese, dove un 42enne è stato...

6 foto

Incendio sul Gargano, turisti evacuati: nel 2007 un rogo fece 3 morti

Cronaca

L’incendio divampato questa mattina nei pressi delle spiagge di Peschici riporta alla memoria il...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 luglio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei quotidiani, l'assalto al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, dei No Tav....

16 foto

Val Susa, scontri a marcia No Tav. Assaltato cantiere Chiomonte. FOTO

Cronaca

Centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento hanno...

12 foto

A Milano il corteo per Roggero, ma arriva solo l'organizzatrice. FOTO

Cronaca

La manifestazione annunciata sui social in difesa di Mario Roggero si è trasformata in un...

11 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Bologna, nuovo corteo per Fakir. Assegnata la scorta al sindaco Lepore

    Cronaca

    Al Pilastro sono scese in strada circa 2mila persone per ricordare il 42enne morto domenica...

    Tenta di accoltellare vigili nel Livornese, agente spara e lo ferisce

    Cronaca

    L'uomo, un senzatetto spagnolo 42enne, ha dato in escandescenze davanti a un supermercato...

    Spara e ferisce l’ex moglie al cimitero di Torre Annunziata: arrestato

    Cronaca

    L’uomo ha ferito l’ex moglie a colpi di arma da fuoco nel cimitero di Torre Annunziata, poi si è...