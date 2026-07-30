Sei ragazzi italiani sono stati denunciati per accesso abusivo a sistema informatico e procurato allarme: l'attacco durante la navigazione verso il porto di Napoli, dove è intervenuta la capitaneria ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Momenti di tensione a bordo di una nave da crociera diretta a Napoli, dove sei ragazzi maggiorenni si sono introdotti abusivamente nel sistema informatico che gestisce l'impianto interfono, diffondendo falsi annunci vocali nelle prime ore del mattino. L'episodio ha provocato panico tra passeggeri ed equipaggio e si è concluso con la denuncia dei sei giovani per accesso abusivo a sistema informatico e procurato allarme.

L'attacco durante la navigazione Secondo quanto ricostruito, i sei giovani hanno violato la rete informatica della nave mentre era in corso la navigazione notturna da Marmaris, in Turchia, verso il porto di Napoli. Dopo essere riusciti ad accedere al sistema che gestisce l'interfono di bordo, hanno diffuso annunci vocali collettivi destinati alle aree comuni di due ponti della nave. I messaggi hanno generato apprensione sia tra i passeggeri sia tra i membri dell'equipaggio.

L'intervento della capitaneria di porto a Napoli All'arrivo della nave nel porto di Napoli è intervenuto il personale della capitaneria. L'operazione è stata disposta dalla Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto di Roma, attivata dopo alcune segnalazioni telefoniche ricevute da passeggeri intorno alle 6.30 della mattina.