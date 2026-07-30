Samuele Spinelli, 28 anni, originario di Firenze, si trovava nella città catalana per un viaggio di pochi giorni. Fermato in un negozio mentre si trovava in stato confusionale, è stato sottoposto a contenimento farmacologico ed è morto dopo tre giorni di coma in ospedale. Per i medici spagnoli la causa della morte potrebbe essere un'overdose ma la famiglia chiede che sia fatta chiarezza. Il cugino: "Il corpo era pieno di lividi e graffi"

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo dalla polizia, in stato di agitazione, in un negozio. Spinelli si trova nella città catalana per un viaggio di pochi giorni. Secondo quanto riporta La Nazione, per i medici catalani potrebbe esser morto per overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti su alcuni segni alla schiena e ai polsi, e ha presentato un esposto alle autorità italiane.

Il video del fermo

Un filmato finito agli atti dell’inchiesta e visionato da La Nazione mostra il 28enne, apparentemente confuso e agitato, mentre corre dentro un negozio. Dietro di lui ci sono tre persone, due donne e un uomo. Poi si vede l'intervento di polizia e sanitari. Il giovane viene messo a terra, a pancia in giù, riporta il quotidiano, con le mani dietro la schiena e viene contenuto. Secondo l'avvocato della famiglia Diego Capano dopo essere stato immobilizzato, Spinelli viene sottoposto a "un contenimento farmacologico, gli viene iniettato un calmante, ma poi va in arresto cardiaco". Gli agenti allora lo liberano dalle fascette, lo mettono supino, i sanitari iniziano la rianimazione, quindi viene ricoverato in ospedale, ma è in coma. Morirà tre giorni dopo.

Eseguite due autopsie

Secondo i medici nel sangue del 28enne c'erano tracce di metanfetamina compatibili con una morte per overdose. Due autopsie sono state eseguite sul corpo del 28enne, una a Barcellona e un'altra a Firenze, e i familiari ne aspettano gli esiti. I medici catalani hanno parlato di "cedimento multi-organi" come causa del decesso. Il funerale è stato celebrato nel capoluogo toscano due giorni fa.