Si tratta comunque di un problema che non coinvolge solo l’Italia: a seguito della ripresa del conflitto in Iran infatti il prezzo della benzina anche negli Stati Uniti è tornato a salire e ha raggiunto i 4 dollari al gallone. In base alle rilevazioni diffuse dalla American Automobile Association (Aaa), il rialzo è legato alla riaccensione del conflitto che ha bloccato gran parte del trasporto marittimo e messo sotto pressione le raffinerie globali, già a corto di scorte. Il prezzo, in particolare, è aumentato di 13 centesimi rispetto a una settimana fa, quando la media nazionale era di 3,87 dollari.

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