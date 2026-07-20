Economia
Auto elettriche, in UK arriva la tassa-paradosso: paghi perché non fai benzina
Il Regno Unito dal 2028 introdurrà una tassa sui chilometri percorsi con le auto elettriche. Una scelta nata da un problema inatteso della transizione: meno carburanti significa meno accise per lo Stato. E il caso britannico apre una domanda anche per gli altri Paesi. Italia compresa
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