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Economia

Auto elettriche, in UK arriva la tassa-paradosso: paghi perché non fai benzina

Luca Rigamondi

Luca Rigamondi

©Getty

Il Regno Unito dal 2028 introdurrà una tassa sui chilometri percorsi con le auto elettriche. Una scelta nata da un problema inatteso della transizione: meno carburanti significa meno accise per lo Stato. E il caso britannico apre una domanda anche per gli altri Paesi. Italia compresa

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