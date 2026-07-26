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Furgone sulla folla a Berlino, la polizia cerca un sospetto: "Forse aveva dei complici"

Cronaca
©Ansa

Si chiama Abdul B., ha 21 anni e sarebbe "legato ad ambienti islamisti". Gli agenti: "Una o più persone sono fuggite dal veicolo, diversi partecipanti al Pride sono stati feriti con armi da taglio". Ricerche in corso

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Berlino piomba nel terrore. Ieri, sabato 25 luglio, intorno alle 22, un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una persona è morta - una donna, secondo lo Spiegel - e altre 16 sono ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito alcune persone con con un'arma da taglio. C'è un sospetto, non ancora arrestato: è il 21enne Abdul B. Sarebbe noto alle autorità e sarebbe "legato ad ambienti islamisti". La polizia tedesca non esclude la presenza di complici: "Una o più persone sono fuggite dal veicolo" e "diverse persone sono state ferite con armi da taglio".

Chi è il sospettato

In seguito all'investimento, è stata diffusa un'immagine di quello che la polizia ritiene essere il sospettato. Abdul B viene descritto di corporatura snella, circa 1,90 metri di altezza, capelli neri, felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi.

Ricerche in corso: c'erano più persone?

"Stiamo cercando attivamente una o più persone sospettate di essere coinvolte nell'incidente", ha dichiarato la polizia, che ha mobilitato un "ingente dispiegamento di forze" e ha transennato l'area tra Potsdamer Platz e il lato meridionale del tunnel del Tiergarten alla ricerca di indizi e prove.

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I punti ancora da chiarire

Non è ancora chiaro se il sospettato fosse effettivamente alla guida del veicolo e a chi appartenesse il furgone bianco. Si tratta di un veicolo privato, non di un'auto a noleggio, ha spiegato il portavoce della polizia. Il veicolo, vuoto e danneggiato, è stato sequestrato sul luogo del crimine. E non è ancora chiaro, come accennato, se ci siano dei complici.

Cos'è il Christopher Street Day, il Pride di Berlino

L'investimento è avvenuto durante il Christopher Street Day (Csd), una delle più grandi sfilate Lgbtq+ in Europa. Gli organizzatori, dopo l'incidente, hanno annullato l'evento, chiedendo ai partecipanti di "tornare a casa". Erano centinaia di migliaia i partecipanti, che si sono riuniti sotto lo slogan "Haltung ist hot" (Prendere posizione è "hot"). Le manifestazioni annuali del Csd commemorano il 28 giugno 1969, quando la polizia fece irruzione nello "Stonewall Inn", un bar gay di New York. Seguirono giorni di scontri con gli attivisti: eventi ampiamente considerati la nascita del moderno movimento per i diritti di gay e lesbiche.

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