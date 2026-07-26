Si chiama Abdul B., ha 21 anni e sarebbe "legato ad ambienti islamisti". Gli agenti: "Una o più persone sono fuggite dal veicolo, diversi partecipanti al Pride sono stati feriti con armi da taglio". Ricerche in corso

Berlino piomba nel terrore. Ieri, sabato 25 luglio, intorno alle 22, un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla . Una persona è morta - una donna, secondo lo Spiegel - e altre 16 sono ferite, tre delle quali in modo grave. Stando ad alcuni testimoni, l'attentatore avrebbe abbandonato il veicolo e poi avrebbe aggredito alcune persone con con un'arma da taglio. C'è un sospetto, non ancora arrestato: è il 21enne Abdul B. Sarebbe noto alle autorità e sarebbe "legato ad ambienti islamisti". La polizia tedesca non esclude la presenza di complici: "Una o più persone sono fuggite dal veicolo" e "diverse persone sono state ferite con armi da taglio".

"Stiamo cercando attivamente una o più persone sospettate di essere coinvolte nell'incidente", ha dichiarato la polizia, che ha mobilitato un "ingente dispiegamento di forze" e ha transennato l'area tra Potsdamer Platz e il lato meridionale del tunnel del Tiergarten alla ricerca di indizi e prove.

I punti ancora da chiarire

Non è ancora chiaro se il sospettato fosse effettivamente alla guida del veicolo e a chi appartenesse il furgone bianco. Si tratta di un veicolo privato, non di un'auto a noleggio, ha spiegato il portavoce della polizia. Il veicolo, vuoto e danneggiato, è stato sequestrato sul luogo del crimine. E non è ancora chiaro, come accennato, se ci siano dei complici.

Cos'è il Christopher Street Day, il Pride di Berlino

L'investimento è avvenuto durante il Christopher Street Day (Csd), una delle più grandi sfilate Lgbtq+ in Europa. Gli organizzatori, dopo l'incidente, hanno annullato l'evento, chiedendo ai partecipanti di "tornare a casa". Erano centinaia di migliaia i partecipanti, che si sono riuniti sotto lo slogan "Haltung ist hot" (Prendere posizione è "hot"). Le manifestazioni annuali del Csd commemorano il 28 giugno 1969, quando la polizia fece irruzione nello "Stonewall Inn", un bar gay di New York. Seguirono giorni di scontri con gli attivisti: eventi ampiamente considerati la nascita del moderno movimento per i diritti di gay e lesbiche.