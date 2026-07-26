Attentato di Berlino, diffuse foto e info del sospettato: chi è

In base a quanto riferito dalla polizia locale ad essere sospettato è il ventunenne Abdul B. L'uomo viene descritto di corporatura snella, circa 1,90 metri di altezza, capelli neri, felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. Secondo l'agenzia Dpa, avrebbe famiglia a Berlino e sarebbe stato rilasciato da un carcere minorile lo scorso maggio

Terrore al Gay Pride di Berlino, quando ieri sera, 25 luglio, verso le 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una persona, una donna, e provocando 16 feriti di cui tre in gravissime condizioni. La polizia locale è a caccia dell'aggressore, fuggito a piedi: secondo gli inquirenti potrebbe esserci stata anche una seconda fase del reato, compiuta usando armi da taglio. C'è un sospetto, non ancora arrestato: 21 anni, uscito a maggio dal riformatorio, sarebbe noto alle autorità e legato ad "ambienti islamisti". La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento, ma lo ha trovato vuoto.

Il sospettato

In seguito all'attentato terroristico, è stata diffusa un'immagine di quello che la polizia ritiene essere il sospettato, il ventunenne Abdul B. L'uomo viene descritto di corporatura snella, circa 1,90 metri di altezza, capelli neri, felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. La raccomandazione diffusa dai media tedeschi è di evitare il contatto diretto e di usare immediatamente il numero di emergenza della polizia, il 110.