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Incendi in Spagna e Francia, oltre 220mila evacuati. FOTO

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I roghi boschivi interessano soprattutto il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Le fiamme hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale, via terra e via mare, di varie zone

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