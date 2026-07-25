Incendi in Spagna e Francia, oltre 220mila evacuati. FOTO

I roghi boschivi interessano soprattutto il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Le fiamme hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale, via terra e via mare, di varie zone
- Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Oltre 200.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora. Le evacuazioni hanno riguardato principalmente il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. In foto, Biscarrosse, Sud della Francia.
- Nella notte tra il 24 e il 25 luglio, in particolare, sono state evacuate 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
- "Gli incendi che colpiscono il nostro Paese hanno raggiunto un livello senza precedenti. Gli specialisti della protezione civile non si erano mai trovati di fronte a un simile fenomeno", ha scritto su X il premier francese Sebastien Lecornu annunciando l'invio sul terreno di altri 500 militari che "porteranno gli effettivi a oltre 1.000 militari in supporto ai pompieri", di "8 nuove unità di forze mobili di polizia e gendarmi" per "facilitare le evacuazioni" e di "1,5 milioni di mascherine Ffp2".
- I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Il 24 luglio, il ministero dell'Interno spagnolo ha aggiornato a 63.000 il numero totale di persone evacuate o confinate tra Madrid e Ávila, dopo aver aggiunto 5.000 persone portate via da un campeggio a El Escorial, a causa degli incendi.
- In Spagna preoccupa in parciolare l'incendio che infuria nei pressi di Madrid. Ieri, 24 luglio, Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid ha dichiarato: "L'incendio ha raggiunto il suo momento più critico e attualmente supera la capacità dei vigili del fuoco di contenerlo". Foto del fumo nell'area di Pelayos de la Presa, vicino a Madrid, il 24 luglio.