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Incendi in Francia e Spagna, allerta in Gironda e a Madrid: migliaia di evacuati. FOTO

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Situazione drammatica nei due Paesi. In Francia oltre 141mila evacuati per i roghi tra la regione di Bordeaux e il dipartimento delle Landes. In tanti in fuga via mare dall'inferno di Cap Ferret. Le fiamme stanno divorando anche la Spagna. Vicino alla capitale tre diversi incendi si sono uniti tra loro: 63mila persone evacuate o confinate

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