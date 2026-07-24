In Francia è salito a 110.000 il numero di persone evacuate per gli incendi nel dipartimento di Gironda, nel sud Ovest del Paese, tra la penisola di Cap Ferret e la parte settentrionale del Bassin d'Arcachon. Il premier Lecornu convoca unità di crisi per proteggere Bordeaux. In Spagna è la regione di Madrid ad esser particolarmente in difficoltà

Gli incendi stanno mettendo sempre più in crisi parte dell'Europa. Oltre 100mila persone, infatti, sono state evacuate oggi tra Francia e Spagna, a causa di una serie di incendi ancora fuori controllo. In Francia è salito a 110.000 il numero di persone evacuate per gli incendi nel dipartimento di Gironda, nel sud Ovest del Paese, tra la penisola di Cap Ferret e la parte settentrionale del Bassin d'Arcachon: è quanto riferito dal ministro francese dell'Interno, Laurent Nunez. Sono invece 14.000 gli ettari di pineta devastati dal fuoco. Parigi, vista l'emergenza, ha richiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea (Ue) e riceverà "rapidamente" rinforzi aerei europei per combattere le fiamme.

La situazione a Bordeaux

A causa dei roghi c'è preoccupazione per Bordeaux. Le autorità francesi hanno riferito che faranno ''di tutto per proteggere la città". Lo ha ribadito Nuñez, facendo il punto sugli incendi nel sud-ovest del Paese. Il premier Sébastien Lecornu ha convocato una riunione interministeriale di crisi questa sera alle 22 per fare il punto sull'emergenza incendi. Lo ha spiegato fonti di Palazzo Matignon a Parigi.

Un incendio "impossibile da spegnere"

In Spagna, nella regione di Madrid sono già 40mila le persone evacuate o confinate, comprese altre 7mila disposte nel pomeriggio. Due dei tre incendi attivi a ovest della capitale si sono uniti dopo aver bruciato circa 6mila ettari. Proprio un incendio boschivo che è scoppiato nei pressi di Madrid ha costretto migliaia di persone ad evacuare le proprie abitazioni. Il rogo è arrivato '"al suo apice ed è impossibile da controllare". Lo ha dichiarato Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. "L'incendio ha raggiunto il suo momento più critico e attualmente supera la capacità dei vigili del fuoco di contenerlo", ha riferito ai media.