Divorati dalle fiamme circa 2.000 ettari di terra. Sul posto stanno lavorando 1.100 vigili del fuoco, due aerei antincendio Canadair, tre elicotteri antincendio e due velivoli Dash
In Francia, quasi 12.000 persone sono state evacuate, tra mercoledì 22 luglio e giovedì 23, a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino d'Arcachon (Gironda) dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di giovedì mattina, la Prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone. Sul posto stanno lavorando 1.100 vigili del fuoco, due aerei antincendio Canadair, tre elicotteri antincendio e due velivoli Dash: l'obiettivo è "cercare di contenere l'incendio ", ha sottolineato il colonnello Philippe Raison, vice capo dei vigili del fuoco.
Provvedimento di evacuazione
Un provvedimento, deciso "in via precauzionale" dalle autorità, che riguarda sei campeggi e un'area residenziale naturista situati a Nord di Cap Ferret, una zona molto frequentata dai turisti durante l'estate. Nella sera di mercoledì, la prefettura aveva fatto sapere che oltre 4.600 persone erano già state evacuate dalle loro abitazioni o luoghi di residenza nel settore minacciato dall'incendio. Un totale, dunque di quasi 12mila persone che si sono dovute allontanare dalle loro residenze.
Lo scoppio degli incendi
L'incendio, divampato martedì a mezzogiorno in un campo a Pontevès, ha esteso la sua estensione a più di 2.000 ettari, ha dichiarato Anne-Cécile Vialle, viceprefetto di Brignoles, durante una conferenza stampa. L'incendio ha rapidamente avvolto il Gros Bessillon, una catena montuosa di media altitudine nel cuore del Var, uno dei dipartimenti più boscosi di Francia. Ha minacciato diversi villaggi provenzali, tra cui Cotignac, Correns e Montfort-sur-Argens. Agli evacuati "non è stato chiesto loro di tornare a casa", ha dichiarato Vialle. Tre centri comunitari sono stati messi a disposizione degli sfollati. Mercoledì sera il vento e l'arrivo di aria più umida hanno facilitato il lavoro dei vigili del fuoco "prima di un'altra giornata ad alto rischio domani, a causa del ritorno del maestrale nel pomeriggio ", secondo quanto comunicato dalla prefettura.