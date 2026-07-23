In Francia, quasi 12.000 persone sono state evacuate, tra mercoledì 22 luglio e giovedì 23, a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino d'Arcachon (Gironda) dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di giovedì mattina, la Prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone. Sul posto stanno lavorando 1.100 vigili del fuoco, due aerei antincendio Canadair, tre elicotteri antincendio e due velivoli Dash: l'obiettivo è "cercare di contenere l'incendio ", ha sottolineato il colonnello Philippe Raison, vice capo dei vigili del fuoco.

Provvedimento di evacuazione

Un provvedimento, deciso "in via precauzionale" dalle autorità, che riguarda sei campeggi e un'area residenziale naturista situati a Nord di Cap Ferret, una zona molto frequentata dai turisti durante l'estate. Nella sera di mercoledì, la prefettura aveva fatto sapere che oltre 4.600 persone erano già state evacuate dalle loro abitazioni o luoghi di residenza nel settore minacciato dall'incendio. Un totale, dunque di quasi 12mila persone che si sono dovute allontanare dalle loro residenze.