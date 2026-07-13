Francia, foresta di Fontainebleau in fiamme: incendio di “proporzioni eccezionali”. FOTO
Un enorme incendio ha già bruciato 800 ettari della foresta a sud-est di Parigi. Al lavoro circa 400 vigili del fuoco, affiancati da elicotteri e aerei antincendio. Le operazioni potrebbero durare una o due settimane, con rinforzi in arrivo da tutta la Francia
- Un incendio di “proporzioni eccezionali” è divampato questa notte nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. Per fronteggiare le fiamme è stato messo in campo un dispiegamento di risorse senza precedenti nella regione dell’Île-de-France. Il traffico ferroviario nella zona è stato interrotto.
- Una vasta colonna di fumo si è alzata dalla foresta ed era visibile fino a 20 chilometri di distanza. I mezzi dei vigili del fuoco hanno raggiunto l’area dell’incendio percorrendo le piccole strade forestali.
- Alle operazioni hanno partecipato anche alcuni agricoltori, che hanno agganciato cisterne d’acqua ai propri trattori per contribuire al lavoro delle squadre di emergenza.
- I servizi di emergenza hanno invitato gli abitanti della zona a rimanere nelle proprie case per evitare l’esposizione al fumo. Molti residenti sono però usciti sulle soglie delle abitazioni per osservare il passaggio dei mezzi di soccorso e della polizia.
- Circa 400 vigili del fuoco sono impegnati nel tentativo di domare le fiamme. Lo ha riferito il comandante Paul-Edouard Laurain, portavoce del Servizio dipartimentale antincendio e di soccorso.
- L’incendio è scoppiato nel pomeriggio e, entro la mezzanotte, aveva già bruciato circa 800 ettari di vegetazione. Il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez è atteso sul posto nella mattinata.
- Ieri, sono intervenuti due elicotteri antincendio e due aerei arrivati dal sud della Francia, che hanno sganciato sostanze ritardanti sulle fiamme. Le operazioni aeree sono state sospese al calare della notte.
- È la prima volta che velivoli antincendio di questo tipo vengono impiegati nella regione di Parigi. Durante la notte, i vigili del fuoco hanno potuto contare soltanto sull’abbassamento delle temperature.
- L'incendio, descritto come "molto intenso" dai servizi di emergenza, richiederà l'impiego di vigili del fuoco per "una o due settimane", che riceveranno rinforzi da tutta la Francia, ha dichiarato Yannis Bouzar, viceprefetto di Fontainebleau, durante una conferenza stampa.
- "L'obiettivo è salvare vite umane e beni materiali", ha affermato il tenente colonnello Eric Brocardi, portavoce della Federazione nazionale dei vigili del fuoco di Francia.