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Francia, foresta di Fontainebleau in fiamme: incendio di “proporzioni eccezionali”. FOTO

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©Getty

Un enorme incendio ha già bruciato 800 ettari della foresta a sud-est di Parigi. Al lavoro circa 400 vigili del fuoco, affiancati da elicotteri e aerei antincendio. Le operazioni potrebbero durare una o due settimane, con rinforzi in arrivo da tutta la Francia

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