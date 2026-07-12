Thailandia, vasto incendio in un pub a Bangkok: 27 morti

Almeno 27 persone sono morte e 63 sono rimaste ferite nel rogo divampato all'interno di un pub nella capitale thailandese. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe scoppiato nei pressi della porta d'ingresso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme dopo 30 minuti

Un vasto incendio è divampato un pub a Bangkok, provocando la morte di almeno 27 persone e ferendone 63. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Associated Press , il rogo sarebbe scoppiato nei pressi della porta d'ingresso del locale, situato nella zona nord della capitale thailandese. A confermare il bilancio delle vittime è stato il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul, precisando che diverse persone sono state trasportate in ospedale. Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio.

L'intervento dei vigili del fuoco

Secondo quanto riferito dalle autorità, i vigili del fuoco hanno impiegato circa trenta minuti per spegnere le fiamme. Alcune immagini scattate dopo l'incendio mostrano tavoli e sedie carbonizzati e gli interni del locale danneggiati. Non è la prima volta che la Thailandia si trova ad affrontare tragedie simili. Nel 2022, 14 persone sono morte in un incendio in un locale di musica nella parte orientale del paese. E più di dieci anni prima, nel 2009, 66 persone persero la vita e oltre 200 rimasero ferite in un rogo scoppiato durante i festeggiamenti di Capodanno al nightclub Santika nella capitale thailandese a causa di uno spettacolo pirotecnico al chiuso.