Rozzano, scoppia incendio in un capannone: alta colonna di fumo

Le fiamme, stando alle prime informazioni, si sono sviluppate all'interno di una struttura di via Achille Grandi. Sul posto i soccorsi. Al momento non si segnalano feriti
Vasto incendio a Rozzano, nell'hinterland Sud di Milano: le fiamme si sono sviluppate all'interno di un capannone di via Achille Grandi. Il rogo ha generato in pochissimi minuti un'alta e densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Al momento non si segnalano feriti.
L'allarme e l'intervento dei soccorsi
Come riporta MilanoToday, l'allarme alla centrale operativa è scattato alle 10.38. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco con autopompe e botti per domare le fiamme.
Milano, incendio nel deposito BRT alla Bovisa. FOTO
Un grosso incendio è divampato poco prima delle 19.30 di mercoledì 8 luglio nel deposito BRT di via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme, precedute da alcune esplosioni, hanno avvolto i capannoni e generato una densa colonna di fumo nero visibile anche dall’hinterland. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, con il supporto della Polizia Locale. Ecco le immagini del rogo e delle operazioni di soccorso.