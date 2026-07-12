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Rozzano, scoppia incendio in un capannone: alta colonna di fumo

Cronaca
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Le fiamme, stando alle prime informazioni, si sono sviluppate all'interno di una struttura di via Achille Grandi. Sul posto i soccorsi. Al momento non si segnalano feriti

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Vasto incendio a Rozzano, nell'hinterland Sud di Milano: le fiamme si sono sviluppate all'interno di un capannone di via Achille Grandi. Il rogo ha generato in pochissimi minuti un'alta e densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Al momento non si segnalano feriti.

L'allarme e l'intervento dei soccorsi

Come riporta MilanoToday, l'allarme alla centrale operativa è scattato alle 10.38. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco con autopompe e botti per domare le fiamme.

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