Milano, incendio nel deposito BRT alla Bovisa. FOTO

Un grosso incendio è divampato poco prima delle 19.30 di mercoledì 8 luglio nel deposito BRT di via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme, precedute da alcune esplosioni, hanno avvolto i capannoni e generato una densa colonna di fumo nero visibile anche dall’hinterland. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, con il supporto della Polizia Locale. Ecco le immagini del rogo e delle operazioni di soccorso.