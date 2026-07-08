Milano, incendio nel deposito BRT alla Bovisa. FOTO

Un grosso incendio è divampato poco prima delle 19.30 di mercoledì 8 luglio nel deposito BRT di via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme, precedute da alcune esplosioni, hanno avvolto i capannoni e generato una densa colonna di fumo nero visibile anche dall’hinterland. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, con il supporto della Polizia Locale. Ecco le immagini del rogo e delle operazioni di soccorso.
- Una densa colonna di fumo nero si alza dal deposito BRT di via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. In strada diverse persone osservano l’incendio mentre il traffico viene rallentato dall’emergenza.
- Un’autopompa dei Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Locale sono intervenute nell’area del deposito. Il fumo ha rapidamente invaso la zona attorno ai capannoni.
- Le fiamme interessano l’area interna del deposito, mentre una pattuglia della Polizia Locale presidia la strada. Il fumo nero si addensa sopra le strutture industriali.
- Un mezzo dei Vigili del Fuoco è schierato lungo la strada davanti all’area colpita. La nube scura si estende sopra il deposito BRT, rendendo complesse le operazioni di spegnimento.
- Dietro la recinzione del deposito si vedono focolai ancora attivi. Un vigile del fuoco opera accanto al mezzo di soccorso mentre il fumo continua a uscire dall’area interna.
- Il fumo bianco e nero fuoriesce dal tetto e dalle finestre del capannone. In primo piano una vettura della Polizia Locale segnala la presenza delle autorità sul posto.
- La colonna di fumo si allarga sopra il deposito e diventa visibile a grande distanza. L’incendio ha interessato un’ampia porzione dell’area industriale.
- Diverse persone si fermano lungo la strada e riprendono il rogo con i cellulari. Le autorità hanno invitato i residenti a non avvicinarsi all’area per non intralciare i soccorsi.
- Il fumo esce dal capannone e si accumula sopra gli edifici vicini. La Polizia Locale resta nell’area per gestire la viabilità e la sicurezza.
- Dalle finestre del capannone si intravedono fiamme e bagliori. Il fumo chiaro si mescola alla nube nera che continua a salire sopra il deposito BRT.
- La nube di fumo si estende lungo la via, sopra auto parcheggiate e passanti. L’incendio è visibile da più punti del quartiere Bovisa.
- Il fumo avvolge l’area del deposito e raggiunge gli edifici vicini. La scena è ripresa da una strada trafficata, con residenti e passanti fermi a distanza.
- La Polizia Locale presidia la zona mentre il fumo continua a uscire dai capannoni. Sullo sfondo si vedono mezzi e persone lungo la strada interessata dall’emergenza.
- La colonna di fumo nero è visibile anche da lontano, oltre gli alberi e gli edifici. La nube si è alzata rapidamente nel cielo di Milano.
- In questa immagine dei Vigili del Fuoco, i soccorritori operano nel piazzale del deposito BRT. Le fiamme e il fumo investono l’area dei mezzi e delle baie di carico.
- I Vigili del Fuoco utilizzano un’autoscala per indirizzare acqua dall’alto sul fronte dell’incendio. I mezzi di soccorso sono schierati davanti ai capannoni danneggiati.
- Il piazzale del deposito appare invaso dal fumo, con diversi mezzi BRT fermi davanti alle strutture. Le squadre dei Vigili del Fuoco continuano le operazioni di contenimento.
- Numerose persone si fermano sul marciapiede e osservano la colonna di fumo. Le immagini mostrano l’ampiezza della nube sopra il deposito e le strade circostanti.
- Il fumo nero e grigio si alza dai capannoni del deposito BRT. La presenza di fiamme all’interno della struttura conferma la persistenza di focolai nell’area colpita.
- Il fumo scuro continua a uscire dal tetto del capannone, dove si intravedono ancora fiamme. L’area resta presidiata durante le operazioni di spegnimento.