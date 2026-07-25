"Bisogna evitare che si rafforzi la tattica del caos perseguita dai pasdaran". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sottolinea in una intervista a Repubblica come l'Italia non seguira' l'esempio tedesco e continuera' con gli alleati nella missione Aspides a presidiare il Mar Rosso. "Aspides non e' nata come una gita sociale: abbiamo accettato di fare parte di una missione che serve proprio per proteggere i traffici marittimi da cui dipende una parte importante della nostra economia. Siamo andati nel Mar Rosso quando la minaccia Houthi era rilevante, che poi, per mesi, si e' fermata. Ora e' in atto il tentativo iraniano di aggiungere, a Hormuz, anche lo stretto di Bab el Mandeb per scatenare il caos piu' grande possibile. A maggior ragione la nostra flotta e gli assetti alleati, che sono li' per quello scopo, non possono andarsene, al momento", esplicita il ministro. L'obiettivo e' "evitare che si blocchi anche lo stretto di Bab el Mandeb: aumenterebbero esponenzialmente i problemi economici che affrontiamo. Il miglior modo per farlo e' restare li' e continuare il dialogo con tutti i paesi del Golfo", e "anche con gli Houthi, ove necessario: bisogna evitare che si rafforzi la tattica del caos perseguita dai pasdaran". Aspides, esplicita Crosetto, resta una missione "con una natura difensiva da possibili attacchi" cosi' come era nata. Nel colloquio con il ministro, spazio anche alla questione Ucraina, paese che affronta la rimozione del ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, e le proteste contro Zelensky per averlo fatto. "Fedorov rappresenta l'innovazione, e' uno di quelli che ha stravolto completamente le regole del gioco nel campo di battaglia, consentendo all'Ucraina prima di resistere e poi di passare all'iniziativa. Gli stessi problemi che ha affrontato lui in Ucraina li abbiamo noi in Italia, in Germania, in Francia: c'e' una resistenza al cambiamento e c'e' chi guarda avanti e ha capito che l'innovazione arriva a una velocita' spaventosa. Il mondo militare e' abituato a fare programmi, come minimo, decennali, adesso qualsiasi arma progettata oggi rischia di essere gia' obsoleta tra sei mesi", dice. Ha sentito Fedorov? "Io l'ho chiamato il giorno dopo la sua destituzione e gli ho detto: quando vuoi venire a Roma a collaborare con me come advisor? Era una dimostrazione di stima e amicizia". Le esigenze e le richieste che arrivano dall'Ucraina, osserva poi Crosetto, "sono diventate molto piu' specifiche: parliamo di aiuti molto sofisticati, che riguardano la difesa aerea e altri sistemi avanzati e rari. La domanda e' cento volte superiore all'offerta. Non e' facile aiutarli, pur avendone la volonta'", ma, "nonostante cio', io sto lavorando per adempiere al mandato ricevuto dal Parlamento e sto cercando di mettere insieme tutto quello che serve per aiutare l'Ucraina. Conto di finire presto questo lavoro. Anche perche' siamo in momento problematico: grande e' la difficolta' di Putin e la preoccupazione e' che possa alzare il livello dello scontro. E questo ci obbliga ad aiutare ancora di piu' l'Ucraina".