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Trump, la cena con i corrispondenti alla Casa Bianca dopo l'attentato di aprile

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Oggi la White House Correspondents' Association ospiterà di nuovo la sua annuale cena di gala dopo che quella del 25 aprile era stata interrotta dall'uomo che aveva aperto il fuoco

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Nella notte italiana tra venerdì e sabato 25 luglio la White House Correspondents' Association ospiterà di nuovo la sua annuale cena di gala dopo che quella del 25 aprile era stata drammaticamente interrotta dall'uomo che aveva aperto il fuoco in quello che apparve come un tentativo di assassinare Donald Trump. "Non permetteremo che un atto di violenza abbia l'ultima parola, specialmente in un anno in cui riflettiamo sul 250mo anniversario dell'America e di tutto quello che difendiamo", ha detto la presidente dell'Associazione, Weijia Jiang, quando lo scorso giugno ha annunciato la nuova serata di gala che si svolgerà al Waldfor-Astoria "con un significativo rafforzamento delle misure di sicurezza e nuove procedure per l'accesso". 

Cos'era successo

Lo scorso aprile il 31enne californiano Cole Allen riuscì ad attraversare di corsa i metal dector che erano stati posizionati fuori dalla sala del Washington Hilton dove era da poco iniziata la cena, aprendo il fuoco contro gli agenti del Secret Service mentre il presidente veniva di corsa portato via dal palco degli ospiti d'onore. E questa sera Victor Gonzales, l'agente del Secret Service che affrontò direttamente l'uomo armato rimanendo anche colpito al giubotto antiproiettile, riceverà un riconoscimento, il President’s Award for Exceptional Service to the Whca. 

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La lettera dei corrispondenti in difesa della libertà di stampa

Trump è atteso alla serata e in previsione di questa partecipazione oltre 500 giornalisti nei giorni scorsi hanno scritto una lettera aperta ai colleghi dell'Associazione dei corrispondenti per chiedere loro di "ergersi con forza in difesa dalla libertà di stampa di fronte al presidente, difendere pubblicamente i giornalisti che lui attacca e impegnarsi a resistere agli sforzi coordinati di questa amministrazione di minare il primo emandamento".

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