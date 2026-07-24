Nella notte italiana tra venerdì e sabato 25 luglio la White House Correspondents' Association ospiterà di nuovo la sua annuale cena di gala dopo che quella del 25 aprile era stata drammaticamente interrotta dall'uomo che aveva aperto il fuoco in quello che apparve come un tentativo di assassinare Donald Trump. "Non permetteremo che un atto di violenza abbia l'ultima parola, specialmente in un anno in cui riflettiamo sul 250mo anniversario dell'America e di tutto quello che difendiamo", ha detto la presidente dell'Associazione, Weijia Jiang, quando lo scorso giugno ha annunciato la nuova serata di gala che si svolgerà al Waldfor-Astoria "con un significativo rafforzamento delle misure di sicurezza e nuove procedure per l'accesso".