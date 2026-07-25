Usa, proteste contro robot dotato di IA a scuola: "Non è Terminator"

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Usa, proteste contro robot dotato di IA a scuola. Il sovrintendente: "Non è Terminator"

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Un robot progettato dalla Realbotix - Ipa

Sospeso il progetto del Salamanca City Central School District, nello Stato di New York, di introdurre in classe un robot dalle sembianze umane e creato in ogni dettaglio dagli studenti. Critici alcuni gruppi di genitori e insegnanti e il commissario statale per l'istruzione

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Rischia di non vedere mai la luce il tentativo del Salamanca City Central School District, nello Stato di New York, di introdurre in classe un robot dotato di intelligenza artificiale. Un’idea, spiega il The New York Times, che ha sollevato proteste e critiche contro quello che sarebbe dovuto diventare un educatore artificiale, tanto che il distretto scolastico ha annunciato la sospensione del progetto.

Il robot Sally

L'iniziativa del sovrintendente scolastico ha coinvolto gli studenti per la definizione di quasi ogni dettaglio del robot prodotto dalla Realbotix: sembianze di una giovane donna tra i 16 e i 24 anni, una personalità solare, positiva e umile, con adeguata conoscenza della storia locale della città. Con la pelle in silicone di tonalità chiara, lunghi capelli scuri e sopracciglia sottili, l'androide sarebbe stato chiamato Sally e sarebbe costato 58.000 dollari.

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Il dibattito

"So che la gente pensava che stessimo per accogliere Terminator - ha detto Mark Beehler, sovrintendente del distretto, durante una riunione del consiglio scolastico -. Non è un robot che cammina per i corridoi". "Molti genitori, insegnanti e parti interessate sono comprensibilmente preoccupati per la presenza di tecnologie di IA nelle aule, in particolare quando si tratta di robot dalle sembianze umane", ha scritto in una lettera indirizzata a Beehler Betty A. Rosa, commissario statale per l'istruzione, le cui preoccupazioni si sono aggiunte a quelle di alcuni gruppi di insegnanti e genitori.

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Un robot progettato dalla Realbotix - ©IPA/Fotogramma

Ora Sally però potrebbe non arrivare mai alla Salamanca High School. Le numerose proteste hanno fatto sì che venerdì il distretto scolastico ha annunciato la sospensione del progetto dopo la bufera sollevatasi. 

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