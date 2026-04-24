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Tecnologia

Coach umani per i robot: così li addestriamo per essere come noi

Donata Columbro
©Getty

I dati che servono ai robot per funzionare non sono testi o immagini come quelli necessari per addestrare modelli come ChatGpt. Per "allenarli" serve molto altro. Nella robotica ci sono almeno quattro modi per raccogliere i dati necessari, uno di questi prevede coach umani, "cyber lavoratori" che affiancano le macchine in attività quotidiane perché queste possano studiare i gesti e replicare le azioni

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