Droni ucraini hanno colpito magazzini e infrastrutture energetiche a Belgorod, provocando esplosioni, incendi e alcuni feriti. Nella regione di Saratov, fiamme e fumo sono stati segnalati nell’aeroporto militare di Engels-2, dove sono presenti bombardieri strategici russi.

La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente americano, Donald Trump, e quello Ucraino, Volodymyr Zelensky, si incontreranno a Washington il 28 luglio.

Ieri, raid russi su Sloviansk e su un campo di addestramento nella regione di Kiev hanno causato almeno 15 morti. L’Ucraina ha invece colpito la regione russa di Kirov, a più di mille chilometri dal fronte, provocando sei vittime. Il magazzino della Wildberries (il cosiddetto “Amazon russo”) di San Pietroburgo è andato in in fiamme a seguito di un attacco con droni.

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