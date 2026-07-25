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Guerra Ucraina, droni di Kiev su Belgorod. Zelensky alla Casa Bianca il 28 luglio. LIVE

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Droni ucraini hanno colpito magazzini e infrastrutture energetiche a Belgorod, provocando esplosioni, incendi e alcuni feriti. Nella regione di Saratov, fiamme e fumo sono stati segnalati nell’aeroporto militare di Engels-2, dove sono presenti bombardieri strategici russi. La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente americano, Donald Trump, e quello Ucraino, Volodymyr Zelensky, si incontreranno a Washington il 28 luglio

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Droni ucraini hanno colpito magazzini e infrastrutture energetiche a Belgorod, provocando esplosioni, incendi e alcuni feriti. Nella regione di Saratov, fiamme e fumo sono stati segnalati nell’aeroporto militare di Engels-2, dove sono presenti bombardieri strategici russi. 

La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente americano, Donald Trump, e quello Ucraino, Volodymyr Zelensky, si incontreranno a Washington il 28 luglio.

Ieri, raid russi su Sloviansk e su un campo di addestramento nella regione di Kiev hanno causato almeno 15 morti. L’Ucraina ha invece colpito la regione russa di Kirov, a più di mille chilometri dal fronte, provocando sei vittime. Il magazzino della Wildberries (il cosiddetto “Amazon russo”) di San Pietroburgo è andato in in fiamme a seguito di un attacco con droni.

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Fiamme e fumo nella notte nell'aeroporto militare russo di Engels-2, nella regione di Saratov. Lo riporta il Kiev Independent, che mostra foto e video pubblicati sui social da residenti. Nell'aeroporto, e' spiegato, ci sono aerei strategici per l'aviazione russa, tra cui i bombardieri a lungo raggio Tu-95. L'edificio colpito dalle fiamme, scrive la testata ucraina, sarebbe una struttura che ospita un'unita' militare russa. Non sono al momento chiare le cause dell'incendio, da quanto risulta finora le fiamme non sarebbero state causate da un attacco ucraino.

Ucraina: attacco droni su città russa: "Ci sono feriti"

Droni ucraini hanno colpito magazzini e infrastrutture energetiche nella citta' russa di Belgorod, a circa 25 chilometri dal confine con l'Ucraina. Lo riporta il Kiev Independent, che spiega come in citta' siano state segnalate esplosioni. "Sfortunatamente ci sono feriti, che sono stati portati immediatamente in ospedale", ha detto all'Afp il governatore della regione di Belgorod. "Ci sono danni e fiamme per le strade, che i vigili del fuoco stanno spegnendo", ha aggiunto.

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