Guerra Ucraina, droni su San Pietroburgo: in fiamme magazzino. LIVE

"Molto bene!!! Il presidente DJT". Il presidente Donald Trump commenta così su Truth un post di Laura Loomer, la cospirazionista di destra e alleata del tycoon, che si chiede su X cosa sia "realmente accaduto a porte chiuse dopo l'esplosivo incontro nello Studio Ovale tra il presidente ucraino Zelensky, il presidente Trump e il vicepresidente JD Vance?". Loomer, nei giorni scorsi, ha detto di essersi sbagliata sull'Ucraina dopo la visita fatta a Kiev dove ha incontrato anche Zelensky: ha ammesso gli errori fatti nel passato di valutazione, notando che "siamo oggetto di propaganda da parte della Russia". Nell'ultimo post, quello ripreso da Trump, c'è una breve clip del faccia a faccia da lei avuto con Zelesky al quale chiede come sia cambiato il clima con il tycoon dal famoso scontro di febbraio 2025 alla Casa Bianca. "Il clima è cambiato? Assolutamente. Il primo momento di svolta c'è stato a Roma, in Vaticano. Sì, non è stato un incontro lungo, ma l'ho sempre considerato un momento storico, perché abbiamo trasformato i nostri rapporti nel giro di 15-20 minuti", racconta il leader ucraino. "Eravamo soli, non c'era altri intorno a noi: sono stato molto felice di ascoltare il presidente e spero che anche lui lo sia stato, visto che ci siamo sentiti direttamente. Credo che, resti tra noi, ma è andata molto bene. È stato un incontro davvero positivo e ne sono felicissimo, perché da relazioni e dialoghi di questo tipo dipendono molte vite", conclude Zelensky. Intanto, la prossima settimana le sanzioni bipartisan contro la Russia saranno votate dal Senato Usa con il primo via libera contro Mosca di Trump, e Zelensky sarà a Washington per incontrare il tycoon e per partecipare martedì ai funerali del senatore Lindsey Graham, morto l'11 luglio appena pochi giorni dopo essere tornato da Kiev.