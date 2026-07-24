Guerra Ucraina, droni su San Pietroburgo: in fiamme magazzino. LIVE

Il magazzino della Wildberries (il cosiddetto “Amazon russo”) di San Pietroburgo è in fiamme a seguito di un attacco con droni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente statunitense Donald Trump durante la sua visita in America la prossima settimana. La visita è prevista per il 28 luglio. Le Nazioni Unite hanno presentato un Piano di risposta per il periodo autunno-inverno 2026-2027, che prevede la raccolta di 358 milioni di dollari per assistere 2,1 milioni di ucraini
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Il magazzino della Wildberries (il cosiddetto “Amazon russo”) di San Pietroburgo è in fiamme a seguito di un attacco con droni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente statunitense Donald Trump durante la sua visita in America la prossima settimana. Lo riferiscono fonti pubbliche negli ambienti diplomatici. "La visita è prevista per il 28 luglio. Nell'ambito del viaggio, il presidente dell'Ucraina parteciperà ai funerali del senatore Lindsey Graham e incontrerà direttamente il presidente Donald Trump", si legge in un comunicato. Zelensky ha discusso con Witkoff e Kushner l'intensificazione della diplomazia per avvicinare la pace. Le organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite hanno presentato un Piano di risposta per il periodo autunno-inverno 2026-2027, che prevede la raccolta di 358 milioni di dollari per assistere 2,1 milioni di ucraini. Lo ha riferito l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari in Ucraina.
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Proposta di Varsavia agli Usa: "Produciamo in Polonia i Patriot insieme a Kiev"
La Polonia ha proposto agli Stati Uniti di istituire un impianto di produzione congiunto con l'Ucraina per i missili di difesa aerea Patriot, collocandolo sul territorio polacco in quanto sito sicuro. L'iniziativa è stata annunciata dalla viceministra della Difesa nazionale polacca Magdalena Sobkowiak-Czarnecka durante la sua visita a Washington: lo riferisce Ukrinform citando l'agenzia di stampa Pap. Secondo quanto affermato da Sobkoviak-Charnetska, la proposta in questione è stata presentata durante incontri con rappresentanti del Pentagono e del Dipartimento di Stato americano. "La proposta che ho avanzato oggi a nome della Polonia tiene conto di alcune preoccupazioni della parte americana. Abbiamo proposto una cooperazione trilaterale tra Stati Uniti, Ucraina e Polonia, perché si tratta di garantire la sicurezza di questa produzione, affinché venga realizzata in un luogo sicuro", ha dichiarato Sobkowiak-Czarnecka. Ha spiegato che l'iniziativa è una risposta alla dichiarazione del presidente statunitense Donald Trump, il quale, durante il vertice Nato, aveva annunciato la sua disponibilità a valutare la possibilità di produrre componenti per i sistemi Patriot in collaborazione con l'Ucraina.
Media Kiev: "Zelensky vedrà Trump in Usa il 28 luglio"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente statunitense Donald Trump durante la sua visita in America la prossima settimana. Lo riferiscono fonti pubbliche negli ambienti diplomatici, secondo quanto riportato da Ukrinform. "La visita di Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti è prevista per il 28 luglio. Nell'ambito del viaggio, il presidente dell'Ucraina parteciperà ai funerali del senatore Lindsey Graham e incontrerà direttamente il presidente Donald Trump", si legge nel comunicato. Zelensky ha discusso con Witkoff e Kushner l'intensificazione della diplomazia per avvicinare la pace. Come riportato da Ukrinform, Zelensky ha affermato che un nuovo incontro trilaterale tra i rappresentanti di Ucraina, Stati Uniti e Russia dovrebbe tenersi entro l'autunno.
Media: "In fiamme il magazzino Wildberries di San Pietroburgo"
Il magazzino della Wildberries di San Pietroburgo, in Russia, è in fiamme a seguito di un attacco con droni. Come riportato da Ukrinform, la notizia è stata diffusa dal canale Telegram di Astra. "Il magazzino della Wildberries (il cosiddetto 'Amazon russo', ndr) di San Pietroburgo è stato attaccato e sta bruciando nella regione di Leningrado questa mattina", si legge nel rapporto. I residenti di San Pietroburgo e della regione hanno riportato esplosioni, e il governatore ha scritto a proposito di droni abbattuti. Successivamente, è scoppiato un grande incendio. Questo magazzino si trova appena fuori dai confini amministrativi di San Pietroburgo ed è spesso chiamato "magazzino Wildberries di San Pietroburgo" perché serve la città.
Trump condivide su Truth un post positivo su Zelensky
"Molto bene!!! Il presidente DJT". Il presidente Donald Trump commenta così su Truth un post di Laura Loomer, la cospirazionista di destra e alleata del tycoon, che si chiede su X cosa sia "realmente accaduto a porte chiuse dopo l'esplosivo incontro nello Studio Ovale tra il presidente ucraino Zelensky, il presidente Trump e il vicepresidente JD Vance?". Loomer, nei giorni scorsi, ha detto di essersi sbagliata sull'Ucraina dopo la visita fatta a Kiev dove ha incontrato anche Zelensky: ha ammesso gli errori fatti nel passato di valutazione, notando che "siamo oggetto di propaganda da parte della Russia". Nell'ultimo post, quello ripreso da Trump, c'è una breve clip del faccia a faccia da lei avuto con Zelesky al quale chiede come sia cambiato il clima con il tycoon dal famoso scontro di febbraio 2025 alla Casa Bianca. "Il clima è cambiato? Assolutamente. Il primo momento di svolta c'è stato a Roma, in Vaticano. Sì, non è stato un incontro lungo, ma l'ho sempre considerato un momento storico, perché abbiamo trasformato i nostri rapporti nel giro di 15-20 minuti", racconta il leader ucraino. "Eravamo soli, non c'era altri intorno a noi: sono stato molto felice di ascoltare il presidente e spero che anche lui lo sia stato, visto che ci siamo sentiti direttamente. Credo che, resti tra noi, ma è andata molto bene. È stato un incontro davvero positivo e ne sono felicissimo, perché da relazioni e dialoghi di questo tipo dipendono molte vite", conclude Zelensky. Intanto, la prossima settimana le sanzioni bipartisan contro la Russia saranno votate dal Senato Usa con il primo via libera contro Mosca di Trump, e Zelensky sarà a Washington per incontrare il tycoon e per partecipare martedì ai funerali del senatore Lindsey Graham, morto l'11 luglio appena pochi giorni dopo essere tornato da Kiev.