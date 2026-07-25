Un furgone si è lanciato sulla folla riunita per il Christopher Street Day al Tiergarten di Berlino, ferendo diverse persone. Secondo i testimoni il conducente sarebbe fuggito a piedi e la polizia è ora impegnata in una ricerca ad alta intensità. La parata è stata interrotta e l'area evacuata. Cause e bilancio restano da chiarire ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un furgone si è lanciato sulla folla che stava celebrando il Christopher Street Day, il Pride di Berlino, nella zona del Tiergarten, ferendo diverse persone. Secondo i testimoni un uomo sarebbe poi uscito dal veicolo e fuggito a piedi, e la polizia della capitale tedesca è ora impegnata in una ricerca serrata dei sospetti. Poco dopo l'episodio gli organizzatori hanno annunciato l'interruzione immediata dell'evento, mentre sul grande schermo accanto alla Porta di Brandeburgo compariva a caratteri cubitali la scritta "Evacuazione".

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Cosa è successo L'episodio si è verificato intorno alle 22 all'altezza della Lennéstraße, sul lato del Tiergarten. Un testimone oculare sentito dalla Bild ha raccontato di un furgone bianco lanciato ad alta velocità dentro il parco. Sempre secondo i testimoni, un uomo sarebbe poi sceso dal mezzo e si sarebbe allontanato di corsa. Si parla di diversi feriti, ma il numero delle persone coinvolte e la dinamica esatta restano al momento da chiarire.

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La caccia all'uomo La polizia è sul posto con un contingente numeroso ed è alla ricerca di possibili responsabili. "Siamo sul posto con numerose forze di polizia nonché con i soccorritori del Corpo dei Vigili del Fuoco di Berlino", ha dichiarato un portavoce in un video diffuso su X. "Si sospetta che qui un veicolo sia entrato nel Tiergarten, abbia investito diverse persone e le abbia ferite. I feriti vengono attualmente curati dai soccorritori. Stiamo conducendo una ricerca ad alta intensità di persone sospettate del reato".