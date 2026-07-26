Berlino, furgone sulla folla al Pride: soccorsi e polizia. FOTO

Una vasta operazione di soccorso è scattata a Berlino dopo che un furgone avrebbe investito alcune persone nell’area del Tiergarten, al termine delle celebrazioni del Christopher Street Day. Secondo un primo bilancio, ancora da confermare, ci sarebbero almeno una vittima e quindici feriti. La polizia ha transennato la zona e avviato le ricerche di uno o più sospetti. Ecco le immagini dell’intervento.
- Un agente della polizia presidia una strada chiusa al traffico durante l’operazione di emergenza a Berlino. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.
- Medici e vigili del fuoco assistono una persona su una barella. Le squadre di emergenza sono state mobilitate dopo l’investimento avvenuto nell’area del Tiergarten.
- Diversi veicoli della polizia sono schierati nei pressi della stazione di Potsdamer Platz. L’area è stata presidiata mentre proseguivano le ricerche di uno o più sospetti.
- Gli operatori della Berliner Feuerwehr prestano assistenza a una persona seduta vicino a una tenda sanitaria. La zona è illuminata dai lampeggianti dei mezzi di emergenza.
- Vigili del fuoco, sanitari e agenti lavorano accanto a una struttura allestita per l’assistenza. Sullo sfondo è visibile uno dei mezzi medici intervenuti nell’operazione.
- I soccorritori si muovono nell’area riservata alle operazioni sanitarie. Una persona, avvolta in una coperta termica, riceve assistenza vicino ai mezzi della Berliner Feuerwehr.
- Polizia e servizi di emergenza presidiano la zona transennata, dove è stata montata una grande tenda della Berliner Feuerwehr. L’intervento ha coinvolto numerose unità.
- I mezzi della polizia sono schierati davanti alla stazione di Potsdamer Platz. Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area tra la piazza e il settore meridionale del tunnel del Tiergarten.