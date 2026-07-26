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Berlino, furgone sulla folla al Pride: soccorsi e polizia. FOTO

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Una vasta operazione di soccorso è scattata a Berlino dopo che un furgone avrebbe investito alcune persone nell’area del Tiergarten, al termine delle celebrazioni del Christopher Street Day. Secondo un primo bilancio, ancora da confermare, ci sarebbero almeno una vittima e quindici feriti. La polizia ha transennato la zona e avviato le ricerche di uno o più sospetti. Ecco le immagini dell’intervento.

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