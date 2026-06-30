L'assemblea della società guidata dall'amministratore unico Claudio Calabi ha approvato il bilancio 2025 di Fenice: ricavi saliti a 2,7 milioni di euro e perdita contenuta in 65mila euro, dopo un drastico taglio dei costi. Dopo l'archiviazione del "pandoro gate", l'imprenditrice punta ora sul make-up ascolta articolo

Salgono i ricavi e i conti si avvicinano al pareggio. Il gruppo Fenice, la società di Chiara Ferragni, archivia un 2025 di stabilizzazione, con un giro d'affari in crescita e i costi riportati sotto controllo. L'assemblea, riunita nei giorni scorsi, ha approvato il bilancio sotto la guida dell'amministratore unico Claudio Calabi, il manager incaricato dell'opera di contenimento delle spese.

Chiara Ferragni alla prima del Diavolo Veste Prada II - ©Ansa

I numeri del bilancio Nel 2025 i ricavi sono saliti a 2,7 milioni di euro, contro i 2,1 milioni dell'esercizio precedente. La perdita si è fermata a 65mila euro, un passivo limitato reso possibile dal forte ridimensionamento dei costi, scesi anch'essi a 2,7 milioni: una cifra quasi dimezzata rispetto ai 4,9 milioni dell'anno prima. Il risultato è frutto soprattutto di un lavoro di riorganizzazione e di tagli con uscite di personale. Nel corso dell'anno Fenice ha chiuso il pre-contenzioso con la catena di profumerie Douglas, rilevandone gli attivi poi rivenduti: una voce che ha pesato in misura rilevante sui ricavi dell'esercizio. Leggi anche Caso Pandoro, Fabio Damato rompe il silenzio sul rapporto con Ferragni