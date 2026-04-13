Chiara Ferragni prosciolta per il Pandoro Gate: “Non va processata”

A distanza di tre mesi dalla sentenza che ha portato a prosciogliere l’imprenditrice e altre due persone dall’accusa di truffa aggravata, sono state pubblicate le motivazioni del giudice. Per Ilio Mannucci Pacini, Ferragni non può essere processata in quanto, nonostante "la sussistenza di una pubblicità ingannevole", è caduta l'aggravante della minorata difesa dei consumatori e dei follower ascolta articolo

La pubblicità ingannevole c’è stata ma, senza l'aggravante della minorata difesa dei consumatori e dei follower, Chiara Ferragni non può essere processata. È quanto si legge nelle motivazioni che hanno portato, lo scorso gennaio, a prosciogliere l’imprenditrice influencer nell’ambito dell’inchiesta sul Pandoro Gate. Pur ritenendo "la sussistenza di una pubblicità ingannevole", come aveva già indicato l'Agcom, e quindi la "natura decettiva di quei messaggi pubblicitari" usati per promuovere via web il pandoro Pink Christmas e le uova di Pasqua, il giudice di Milano non ha potuto entrare nel merito processuale della vicenda. Con la sentenza del 14 gennaio 2026 Ilio Mannucci Pacini ha infatti prosciolto Ferragni e altre due persone dall’accusa di truffa aggravata.

Sanzioni economiche Come si legge nelle motivazioni, gli "imputati hanno subìto a vari livelli conseguenze sul piano patrimoniale": il procedimento instaurato davanti all'Agcom e il versamento delle relative sanzioni a cui si aggiungono i risarcimenti al Codacons con conseguente revoca della querela. Revoca che con il mancato riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa dei potenziali consumatori, ossia dei circa 30 milioni di follower, contestata dal pm Cristian Barilli e dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, ha fatto sì che non si possa entrare nel merito della vicenda. Leggi anche Processo Pandoro Gate, Chiara Ferragni prosciolta da accusa di truffa