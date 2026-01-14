Processo Chiara Ferragni, oggi la sentenza per il Pandoro Gate

L’imprenditrice digitale è imputata a Milano, insieme ad altre due persone, per truffa aggravata per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. L’accusa chiede una condanna a un anno e 8 mesi senza attenuanti. La difesa sostiene che da parte di Ferragni, che si è sempre detta innocente, “non c'è stato alcun dolo”. La sentenza del rito abbreviato dovrebbe arrivare nel pomeriggio: giudice in camera di consiglio ascolta articolo

È attesa per oggi pomeriggio la sentenza del processo con rito abbreviato che vede Chiara Ferragni imputata, insieme ad altre due persone, per truffa aggravata per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Il giudice di Milano Ilio Mannucci Pacini, dopo le repliche dei legali di parte civile e delle difese, è entrato in camera di consiglio. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto per l’imprenditrice digitale, che si è sempre dichiarata innocente, una condanna a un anno e 8 mesi senza attenuanti. La difesa, invece, sostiene che da parte di Ferragni “non c'è stato alcun dolo” e chiede l'assoluzione piena. Gli altri due imputati sono Fabio Damato, ex braccio destro dell’influencer per il quale la richiesta dell'accusa è di un anno e 8 mesi, e Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia (gruppo a cui fa capo Dolci Preziosi), per il quale l'accusa ha chiesto un anno. Ferragni, entrando in mattinata nell’aula del tribunale, si è detta “tranquilla e fiduciosa”. La sentenza dovrebbe arrivare dopo le 15.30.

La difesa Nell’udienza del 19 dicembre, la difesa di Chiara Ferragni ha sostenuto che si è trattato al massimo di un caso di pubblicità ingannevole, dovuto a errori di comunicazione e per il quale l’imprenditrice digitale ha già chiuso il fronte amministrativo versando risarcimenti, ma anche donazioni, per un totale di circa 3,4 milioni di euro. Ma soprattutto, la difesa ha sostenuto che da parte di Chiara Ferragni “non c'è stato alcun dolo", cioè alcuna volontà di raggirare i consumatori, e che dal punto di vista oggettivo degli elementi probatori non si è verificata alcuna truffa. Gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, legali dell'influencer, hanno quindi chiesto al giudice Ilio Mannucci Pacini che Ferragni venga assolta con formula piena. “Sono tranquilla e fiduciosa", aveva detto l’imputata dopo l’udienza. "Tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato", aveva spiegato con dichiarazioni spontanee il 25 novembre. Hanno chiesto le assoluzioni anche le difese di Damato e Cannillo. Vedi anche Chiara Ferragni, processo per truffa. La difesa: "Nessun dolo"