Chiara Ferragni: "Sono innamorata e spero duri per sempre"

L'influencer e imprenditrice digitale è legata all'imprenditore Giovanni Tronchetta Provera. Un amore, il loro, su cui Chiara punta tantissimo
Di Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni è profondamente innamorata. L'influencer e imprenditrice digitale ne ha parlato con Cosmopolitan Spagna, nel corso di un'intervista che ha toccato diversi punti della sua vita e della sua carriera.
Chiara Ferragni, il racconto del nuovo amore a Cosmopolitan Spagna
"Sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Sono molto romantica. Adoro essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono una fan dell'amore in generale": queste le parole di Chiara Ferragni a Cosmopolitan Spagna, in merito alla sua storia con Giovanni Tronchetti Provera. Ora, l'influencer e imprenditrice sta vivendo dunque una fase serena della sua vita. Ha una nuova relazione, ha ritrovato l'equilibrio, è tornata ad avvere rapporti pacifici con Fedez, suo ex marito.
"Il 2024 è stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto. Per me, la chiave è dare priorità ai problemi che voglio risolvere con urgenza, e quando questi sono a posto, tutto migliora. Avremo sempre alti e bassi. A meno che non siano problemi di salute", ha detto, per poi ringraziare sua mamma e le sue sorelle, le sue rocce nei momenti di difficoltà, e Leone e Vittoria ("Sono il mio mondo perché mi danno uno scopo nella vita, anche nei momenti peggiori" cit.).
Una risposta a Fedez?
L'intervista di Chiara Ferragni arriva dopo la pubblicazione dell'autobiografia di Fedez L’acqua è più profonda di come sembra da sopra. Un libro in cui si racconta, svela i retroscena della sua relazione con l'ex moglie, spiega di aver conosciuto i reali contorni del Pandoro Gate leggendo le carte, e di aver scelto di separarsi da Chiara dando prima la notizia ai bambini. Le cose, però, non sono andate come sperato. "Una sera le dico: 'I bambini sono grandi, ormai capiscono. Non facciamo uscire niente prima di parlargli. Non voglio che lo sappiano dai compagni di scuola'. E il giorno dopo, manco a farlo apposta, esce tutto. Qualcuno dei suoi aveva deciso di diffondere la notizia". C'è stato, però, anche un prima. Un prima fatto di famiglia, di voglia di costruire. Un prima sporcato dall'esterno e da chi - su quella relazione - in fondo non aveva mai scommesso.