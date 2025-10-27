Chiara Ferragni: "Sono innamorata e spero duri per sempre"

Di Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni è profondamente innamorata. L'influencer e imprenditrice digitale ne ha parlato con Cosmopolitan Spagna, nel corso di un'intervista che ha toccato diversi punti della sua vita e della sua carriera.

Chiara Ferragni, il racconto del nuovo amore a Cosmopolitan Spagna

"Sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Sono molto romantica. Adoro essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono una fan dell'amore in generale": queste le parole di Chiara Ferragni a Cosmopolitan Spagna, in merito alla sua storia con Giovanni Tronchetti Provera. Ora, l'influencer e imprenditrice sta vivendo dunque una fase serena della sua vita. Ha una nuova relazione, ha ritrovato l'equilibrio, è tornata ad avvere rapporti pacifici con Fedez, suo ex marito.

"Il 2024 è stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto. Per me, la chiave è dare priorità ai problemi che voglio risolvere con urgenza, e quando questi sono a posto, tutto migliora. Avremo sempre alti e bassi. A meno che non siano problemi di salute", ha detto, per poi ringraziare sua mamma e le sue sorelle, le sue rocce nei momenti di difficoltà, e Leone e Vittoria ("Sono il mio mondo perché mi danno uno scopo nella vita, anche nei momenti peggiori" cit.).