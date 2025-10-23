Fedez, nel suo libro i retroscena del matrimonio con Chiara Ferragni

Il rapper si racconta: tra sfide personali e vita sotto i riflettori, nel volume autobiografico “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”, pubblicato da Mondadori, narrata in maniera cruda e senza filtri la sua vita personale. Condivide momenti di grande fragilità, decisioni complesse e tappe cruciali della sua vita, dalla scoperta del tumore alle difficoltà nel rapporto con l’ex moglie, fino a episodi che hanno attirato l’interesse dei media e del gossip nazionale



Fedez torna al centro dell’attenzione non soltanto per la sua musica, ma soprattutto per la sua storia personale, narrata in maniera cruda e senza filtri nel libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, pubblicato da Mondadori. Nel volume, il rapper apre una finestra intima sulla propria vita, raccontando esperienze che spesso restano nascoste dietro le luci dei riflettori e i titoli dei giornali. Il libro offre uno sguardo approfondito sulla sua esistenza: tra sfide personali e la costante pressione dei media, Fedez ripercorre momenti di grande fragilità, scelte difficili e tappe fondamentali che hanno segnato il suo percorso. Tra le pagine emergono i retroscena del matrimonio con Chiara Ferragni, le difficoltà e le complessità della vita familiare, la scoperta del tumore e le sfide legate alla salute, fino a episodi che hanno catturato l’interesse dei media e del gossip nazionale, mostrando un lato dell’artista che raramente era stato condiviso pubblicamente.

Tra malattia, depressione e scandali pubblici Il libro di Fedez attraversa molteplici dimensioni della sua esistenza, alternando esperienze personali e momenti di esposizione pubblica. Dalla diagnosi della malattia ai periodi di depressione, dalle tensioni matrimoniali fino a gesti che hanno fatto discutere il pubblico, come il bacio con Rosa Chemical al Festival di Sanremo, la narrazione si fa intensa e diretta. Una parte significativa del racconto riguarda anche la relazione con Angelica Montini, resa nota dai media grazie a Fabrizio Corona.

A proposito del legame con Angelica Montini, Fedez chiarisce: "Non era un'amante con cui ti vedi ogni giorno, ma un fuoco che bruciava sotto terra". Il rapper smentisce alcune versioni secondo cui avrebbe pensato di lasciare Chiara Ferragni poco prima delle nozze su richiesta dell'amante, pur confermando il tradimento carnale. Al tempo stesso, racconta di essersi sentito tradito dalla moglie a causa del cosiddetto "Pandoro Gate": secondo Fedez, Chiara Ferragni gli avrebbe nascosto l'entità reale della collaborazione con Balocco. Una volta scoperto che si trattava di un milione di euro, Fedez avrebbe chiesto alla moglie di devolvere la cifra, sottraendosi a qualsiasi coinvolgimento diretto.

Matrimonio in bilico e nuove relazioni Il matrimonio con Chiara Ferragni non è mai stato semplice, sottolinea Fedez nel libro. L’artista definisce il loro legame come una “confezione bellissima, ma dentro puzzavano tutti”, riferendosi alle persone che ruotavano attorno alla moglie e al suo lavoro. Pur mettendo in luce la tendenza della sua ex moglie a delegare gran parte delle responsabilità, Fedez manifesta comunque un augurio positivo per lei e spera che i figli possano crescere in un ambiente equilibrato e sereno.

Oggi, Fedez sembra aver ritrovato serenità accanto alla modella Giulia Honegger, mentre Chiara Ferragni ha ufficializzato la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera.

Confessione e introspezione Con L'acqua è più profonda di come sembra da sopra, Fedez offre un ritratto autentico di sé, senza compromessi. Torna a raccontarsi senza filtri, denudando le proprie fragilità e le battaglie interiori che l'hanno segnato. "Sono cresciuto a dispetto di tutto, di me stesso, contro me stesso, creandomi un doppio che ha bisogno di sfidare il mondo. Sempre. E quasi sempre viene sconfitto. Prende botte. Dal mondo. Ma la lotta più temuta è quella contro noi stessi, in cui viviamo accompagnati dai nostri fantasmi, danziamo con le nostre debolezze che fingiamo di non vedere", scrive l'artista. Con un linguaggio diretto e sincero, Fedez spiega il senso del racconto: "Ma perché lo sto raccontando in un libro? C'è chi sosterrà che è per i soldi, forse è vero, non m'importa, ma ha senso se anche solo una persona dopo averlo letto si sentirà meno sbagliata, imperfetta, fallita soltanto perché il mondo intorno urla che lo è". L'autore riflette sul coraggio di affrontare se stessi: "Esiste un momento in cui comprendiamo che il coraggio più grande non è la fuga, ma il guardarsi negli occhi. Smettere di ignorare quel vuoto assordante che smania per essere ascoltato perché è l'unico modo di esistere davvero". Tra cadute e crolli, Fedez invita a cercare un senso nelle difficoltà: "Non possiamo controllare ciò che accade intorno a noi, ma possiamo decidere come reagire a tutto questo. È la caduta, è il crollo, a costringerci a cercare un senso. A interrogarci, a cercare risposte, a ricostruire. Cadiamo per imparare a rialzarci. Cadiamo perché la vita non smetterà di riproporci la stessa lezione, finché non la faremo nostra". Il libro mescola vita privata e carriera pubblica, scandali e confessioni intime, creando una narrazione che alterna cronaca personale e introspezione emotiva. Al di là della fama e del ruolo di personaggio pubblico, il volume permette di osservare l'uomo dietro il rapper, con tutte le sue fragilità, i successi e le sfide che hanno segnato il suo percorso.