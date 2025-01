Fedez dice la sua verità: "Ho scelto Chiara con convinzione"

Ma cosa c'entra, in tutto questo, Fabrizio Corona ? Fedez fa chiarezza anche su questo. "Quando Angelica ha deciso di interrompere il nostro rapporto, tra i tanti errori che ho commesso ho condiviso pensieri con Fabrizio Corona e un'amica comune a loro due. Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità , di cui pago le conseguenze, ma respingo qualsiasi teoria di complotto o manipolazione". Il rapper spiega poi di aver provato in ogni modo a fermare la pubblicazione, e di poterlo provare. Anche perché, tutto questo, lo danneggia.

" L'idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall'altra parte dell'Italia è semplicemente ridicola ", ha esordito Fedez, a proposito di quanto detto da Corona. Secondo il quale, pochi minuti prima di andare all'altare, il rapper avrebbe chiamato Angelica dicendosi pronto a mandare all'aria le nozze se lei glielo avesse chiesto. " Ho scelto Chiara con convinzione , l'ho amata, l'ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia". Nelle storie, pubblicate su Instagram, Fedez ha confermato di conoscere Angelica Montini. L'ha conosciuta qualche mese prima del matrimonio, ma i due si sarebbero presto allontanati per dedicarsi alle loro vite. Per poi ritrovarsi dopo, quando il legame con Chiara era ormai a pezzi , e lui si sentiva fragile come non mai.

Il mea culpa

"Non sono mai stato un santo", afferma Fedez nelle sue storie. "Ma la nostra vita privata non può diventare un pretesto per costruire narrative o per sviare attenzioni da altro. Tutto questo non sta facendo bene né a Chiara, né a me, né alle altre persone coinvolte".

In conclusione del suo sfogo, Fedez ha fatto un mea culpa: "Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare, ho forse un po' imparato. Mi allontano da un modo di apparire che non mi appartiene più (e forse non mi è mai appartenuto). So come funziona questo gioco: per anni ne ho fatto parte, ora penso a me stesso e ai miei figli (...) Per quanto possibile, scelgo la realtà".