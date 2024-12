Ferragni e Fedez separati in tribunale, divorzio entro 6 mesi

Il Tribunale di Milano ha formalizzato la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, ratificando gli accordi raggiunti a novembre. Gli avvocati di Fedez hanno annunciato che il divorzio sarà ufficializzato entro sei mesi, sottolineando la maturità e la collaborazione dimostrate dalla coppia nell’interesse dei figli. Solo un anno fa, la famiglia trascorreva una serena vacanza a Sankt Moritz, sorridente e unita insieme ai figli Leone e Vittoria. Ma pochi giorni dopo, Chiara Ferragni è finita al centro del caso del pandoro Pink Christmas: l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) le ha inflitto una multa per pratica commerciale scorretta, avviando un’indagine per presunta falsa beneficenza. Da quel momento, per Chiara Ferragni è iniziata una crisi profonda: tra nuove indagini (come quelle sulle uova di Pasqua griffate e sulla bambola Trudi), il calo di lavoro e follower sui social, e la rottura con Fedez, la situazione è rapidamente precipitata.