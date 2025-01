Chiara Ferragni: "Con Fedez non era una bella relazione"

"Non ci sentiamo spesso, lui non è molto carino", ha detto l'influencer a proposito dell'ex marito. Per poi concludere: "Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione"

Chiara Ferragni ha ricevuto il Tapiro da Valerio Staffelli. L'ennesimo. E, ancora una volta, il motivo è Fedez.

Il cantante, in gara a Sanremo, nella serata dei duetti canterà Bella stronza con Marco Masini. E, l'inviato di Striscia la notizia, ha chiesto all'influencer se si sente tirata in causa.

Il tapiro di Chiara Ferragni

"Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui", ha risposto Chiara Ferragni a Valerio Staffelli che, consegnandole il Tapiro, le ha chiesto se Bella stronza di Marco Masini fosse dedicato a lei. "Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?", l'ha incalzata l'inviato di Striscia La Notizia. A quel punto, l'influencer, ha confessato in che rapporti è con Fedez: "Non ci sentiamo spesso, lui non è molto carino". E, quando Staffelli le ha fatto notare quanto ora sembri più bella, lei ha confermato di stare meglio senza l'ex marito. "Non era una bella relazione".