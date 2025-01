Chiara Ferragni smentisce le voci sulla presunta gravidanza

“Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni”. In poche, chiare righe inviate a Dagospia, l’imprenditrice digitale ha stroncato i rumors su una presunta nuova gravidanza, alimentati dal nuovo amore con Giovanni Tronchetti Provera. I due, che si frequentano dalla scorsa estate, hanno cinque figli in totale, compresi Leone e Vittoria, i bambini che Ferragni ha avuto dall’ex marito, il rapper Fedez. La storia prosegue a gonfie vele, come dimostra anche uno scatto insieme del dietro le quinte del concerto di Max Pezzali, ma per ora non sembrano esserci progetti di allargare la famiglia.