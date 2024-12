Vip sulla neve, da Chiara Ferragni a Elisabetta Gregoraci

7/9 Foto tratta dall'account Instagram @elisabettagregoracireal

Una super glamour Elisabetta Gregoraci si è regalata un weekend nella prestigiosa località svizzera di St. Moritz, per poi volare in Kenya. Qui si è fatta ritrarre insieme a un gruppo di bimbi, e ha scritto: "Mi hanno ricordato che l’amore non ha bisogno di grandi manifestazioni, basta un piccolo gesto, sincero, per far sentire qualcuno speciale. In questa Vigilia e per queste feste, vi auguro di trovare la stessa semplicità e autenticità nel condividere l’affetto con chi amate. Perché, alla fine, l’amore è il regalo più grande che possiamo scambiare"