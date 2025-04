3/9 ©Webphoto

Benedetta Porcaroli, candidata al David di Donatello per 18 regali e per Amanda, veste i panni di Anna, giovane romana in cerca di lavoro. Luciano la assume per 5 lire al giorno. La ragazza, totalmente contraria ai valori fascisti, è in realtà un'ebrea di nome Ester

Il Gattopardo, Benedetta Porcaroli e Scamarcio sul red carpet col cast della serie a Roma