Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, arriva la seconda figlia

Il campione di motociclismo - che ha conquistato nove volte il titolo mondiale - ha annunciato assieme alla compagna che la loro famiglia passerà da tre a quattro componenti grazie all’arrivo della sorellina della primogenita (nata a marzo 2022, si chiama Giulietta). Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno dato il lieto annuncio pubblicando un post congiunto su Instagram in cui vediamo una serie di foto, di cui la prima dolcissima ma anche molto divertente. Si tratta di uno scatto che gioca sul soprannome del campione, che viene chiamato “Dottore”. E nell’immagine indossa proprio un camice bianco da dottore e tiene in mano uno stetoscopio, facendo finta di essere un dottore nel senso medico del termine…

Lo si vede appoggiare delicatamente lo stetoscopio alla pancia della sua dolce metà, mentre tiene in braccio la sua Giulietta, che lo scorso marzo ha compiuto due anni. Anche per la prima figlia, il Dottore aveva fatto lo stesso "sketch", facendosi immortalare con il camice da dottore e lo stetoscopio. Lo scatto è stato condiviso nelle scorse ore, oggi (giovedì 4 luglio). In fondo a questo articolo potete guardare il post di Instagram condiviso da Valentino Rossi e da Francesca Sofia Novello.



“È sicuramente una femmina Dottore!” Non solo lo scatto si rivela molto divertente ma anche la didascalia a corredo. Valentino Rossi finge di visitare la compagna e nella captino scrive: “È sicuramente una femmina Dottore!”. Poi aggiunge l’annuncio vero e proprio: “La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina”. Il papà ha quindi già svelato il sesso del secondo bebé in casa Rossi. Per adesso il pilota non ha specificato quando nascerà.

Il post dei futuri genitori bis è stato subito inondato di auguri, messaggi dolcissimi e congratulazioni da parte dei tantissimi amici, colleghi e fan di entrambi.

La famiglia Rossi si allarga Francesca Sofia Novello è la compagna di Valentino Rossi. I due stanno insieme da sei anni e si sono conosciuti in pista, quando lui gareggiava ancora nella Moto GP (che ha lasciato nel 2021).

Rossi condivide raramente la sua vita privata Il pilota non è solito condividere tanti momenti della sua vita privata, ma per le belle notizie fa un’eccezione. E infatti in questo caso ha riconfermato questa sua tendenza: quando vuole condividere una notizia così bella come l’arrivo di una nuova figlia, non esita. Anzi: coinvolge nello scatto anche la sua Giulietta (benché non si veda in viso, immortalata in braccio a lui mentre è di spalle. E anche nella terza foto, il volto della piccola è schermato da quello della mamma). E anche nel 2022 aveva condiviso sui social con fan e follower la nascita della prima figlia, svelando sempre con un post il sesso della piccola e il nome scelto per la bambina.

Valentino Rossi, il papà bis è di nuovo in pista Il campione del motociclismo non ha del tutto detto addio ai motori: dopo aver lasciato la Moto GP, ha deciso di passare alle automobili. Poco dopo ha incominciato a gareggiare nelle gare Endurance con BMW. Lo scorso maggio ha vinto per il secondo anno consecutivo la GT World Challenge Europe a Misano, mentre a giugno ha gareggiato nella 24 ore di Le Mans. Di seguito trovate il post di Instagram condiviso da Valentino Rossi e da Francesca Sofia Novello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentino Rossi (@valeyellow46)