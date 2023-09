Valentino Rossi a Tavullia per cerimonia consegna chiavi della città

Il campione marchigiano riceverà questa sera le chiavi della città in occasione del "Tavullia Vale", l'evento a lui dedicato nel comune in provincia di Pesaro e Urbino

Tavullia celebra il campione Valentino Rossi con un evento in grande nel cuore della città in provincia di Pesaro e Urbino. Questa sera, nel centro del comune marchigiano, è prevista infatti la cerimonia di consegna delle chiavi della città al campione motociclistico, in occasione del “Tavullia Vale”, l’evento a lui dedicato. Tantissimi fan affolleranno le strade per festeggiare il pilota, insieme anche a vari ospiti d’eccezione che parteciperanno alla manifestazione.