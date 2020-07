7/23 ©Ansa

Il primo Mondiale, invece, arriva nel 1997 quando Valentino vince nella classe 125 in sella all’Aprilia. Saranno 11 vittorie e 13 podi al termine della stagione, per un totale di 321 punti. Rossi non è mai banale quando c’è da celebrare una vittoria. E questo "1" gigante portato come zaino per il giro d'onore ne è la dimostrazione. Questo successo iridato consente al "Dottore", questo il suo soprannome, di fare il salto: dalla 125 passa alla categoria 250, sempre con l’Aprilia