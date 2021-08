“Questa sarà la mia ultima stagione come pilota di MotoGP”. Inizia così la storica conferenza stampa a Spielberg, in Austria, con cui Valentino Rossi annuncia il suo ritiro. “È un momento difficile e triste, sapere che non correrò è davvero difficile per me perché ho fatto questo per circa 30 anni e l’anno prossimo la mia vita cambierà. È stato comunque grandioso, un percorso divertente. È stato un momento grandioso, indimenticabile con tutti i ragazzi che hanno lavorato con me. Avrei voluto correre altri 25 anni ma purtroppo non è possibile”.