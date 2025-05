Giro d'Italia 2025, Tarling vince la 2^ tappa. Roglič in maglia rosa

Seconda tappa e prima cronometro per l'edizione numero 108 del Giro d'Italia . Il più veloce di tutti è stato Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), chiudendo i 13,7 km di percorso in 16'07'' e diventando, a 21 anni, il più giovane di sempre a trionfare in una crono. Lo tallona Primož Roglič, Red Bull-Bora-Hansgrohe, che arriva al traguardo in 16' 08'' e si aggiudica la maglia rosa. Terzo posto per l'australiano Vine (16' 10'') quarto per Edoardo Affini (16' 13''). Ieri aveva vinto Mads Pedersen, oggi è arrivato settimo.

La seconda tappa

La prima cronometro individuale di questo Giro d'Italia ha visto i ciclisti percorrere 13,7 chilometri per le strade della capitale albanese Tirana, con dislivello di 150 metri. Tracciato quasi tutto pianeggiante, fatta eccezione per un'unica salita all'ottavo chilometro: GPM di quarta categoria a Sauk (1,5 km, altezza in cima 190 m, pendenza media 5.6%, pendenza massima 9%, dislivello 74 m). Gli ultimi 2 km erano già stati percorsi nella prima tappa.

Il Giro d'Italia 2025

Tadej Pogačar, vincitore dello scorso anno, è il grande assente dell'edizione numero 108 della corsa rosa. Le tappe in totale sono 20, con il gran finale che sarà ancora una volta a Roma, il primo giugno. In Albania si corre nelle città di Durazzo, Tirana e Valona, con la cronometro della seconda tappa e due frazioni di montagna che potrebbero già dare indicazioni sullo stato di forma dei favoriti. La corsa rosa ripartirà dalla Puglia il 13 maggio per offrire le prime opportunità ai velocisti fino a Napoli. Si proseguirà poi tra vette abruzzesi, muri marchigiani e sterrati toscani per arrivare ad affrontare le temute Alpi nell'ultima settimana. Attesa per Tonale e Mortirolo (tappa 17) e per il Colle delle Finestre, Cima Coppi di quest'edizione nella penultima tappa.