MotoGp Francia, le qualifiche: pole di Quartararo davanti a M. Marquez

Fabio Quartararo, in sella alla sua Yamaha, scatterà dalla pole position nella sprint di oggi e nellla gara lunga del Gran Premio di Francia di domani. Sul circuito di Le Mans, il francese ha realizzato un giro impressionante in 1'29"324, beffando sul finale Marc Marquez, secondo in griglia con la Ducati ufficiale a 118 millesimi. Per Quartararo è la seconda pole consecutiva, la 18ma in top class. "E' stato il miglior giro della mia vita", ha detto subito dopo le qualifiche. Sul circuito di casa l'exploit del pilota francese della Yamaha é stato salutato da un boato. In prima fila trova spazio anche Alex Marquez (Ducati Gresini, +0"247) con il terzo tempo.