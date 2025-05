Atp Roma, Sinner torna in campo dopo 3 mesi: alle 19 contro Navone

Oggi, nella quinta giornata degli Internazionali d'Italia, c’è l’esordio del numero 1 del mondo: alle 19, sul Centrale del Foro Italico, affronta al secondo turno l'argentino Mariano Navone, numero 99 del ranking ma molto a suo agio sulla terra rossa. Per Sinner è il ritorno alle gare dopo lo stop per il caso clostebol. Oggi in campo altri quattro italiani

L'attesa è finita. Oggi, nella quinta giornata degli Internazionali d'Italia a Roma (in diretta su Sky), torna in campo Jannik Sinner dopo oltre tre mesi di stop per il caso clostebol. Il numero 1 del mondo, alle 19 sul Centrale del Foro Italico, affronta al secondo turno l'argentino Mariano Navone, numero 99 del ranking ma molto a suo agio sulla terra rossa. Sul Centrale oggi tocca anche ad altri due italiani: alle 11 Matteo Berrettini affronta il britannico Jacob Fearnley, reduce dal successo con Fabio Fognini; intorno alle 14.30 Jasmine Paolini gioca il terzo turno contro la tunisina Ons Jabeur. Due italiani impegnati oggi anche sulla Grand stand Arena: alle 14 Matteo Gigante contro il ceco Jakub Mensik e alle 18.30 Luca Nardi contro l'australiano Alex de Minaur. Ieri Lorenzo Musetti ha conquistato il terzo turno battendo il finlandese Otto Virtanen con un netto 6-3, 6-2: incontrerà l'americano Brandon Nakashima. Anche Francesco Passaro, numero 101 al mondo, è al terzo turno dopo l’impresa di ieri: ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov in due set con il punteggio di 7-5, 6-3 e giocherà contro Karen Khachanov.