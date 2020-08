MotoGp, incidente choc Zarco-Morbidelli: Rossi rischia la vita. VIDEO

Un incidente spaventoso, un contatto di gara che poteva trasformarsi in tragedia. Il Gran premio d'Austria della MotoGp, vinto da Dovizioso , ha vissuto attimi di autentico terrore quando un contatto tra Johann Zarco e Franco Morbidelli ha rischiato di innescare una spaventosa e drammatica reazione a catena. Le moto, schizzate via, hanno percorso il lato destro della pista per poi attraversarla improvvisamente, passando davanti tra Valentino Rossi e Maverick Viñales.

"Riprendere è stata dura, ma Zarco è recidivo: è andato appositamente a frenare davanti a Morbidelli", ha detto Rossi ai microfoni di Sky Sport, commentando la collisione Zarco-Morbidelli. "Ho avuto tanta paura - ha confessato - , sono scosso e riprendere è stata dura. Ho corso il rischio più grosso della mia carriera, il santo dei motociclisti ha fatto un grande lavoro, è stata una cosa molto pericolosa, si sta perdendo il rispetto degli avversari: in pista devi essere aggressivo, ma Zarco non è nuovo a queste cose. ha cercato di anneggiare Morbidelli, ora facciano qualcosa di serio a Zarco".

Morbidelli: "Zarco è un mezzo assassino"

Durissimo col collega francese anche Morbidelli: "È un mezzo assassino", ha detto l'altro italiano coinvolto nell'incidente. " Io spero che questo grandissimo incidente faccia riflettere Zarco - ha aggiunto a Sky Morbidelli - È stato davvero pericoloso per me, lui, per Rossi e Vinales che erano lì davanti mentre facevano una curva veramente lenta si sono visti arrivare in faccia una moto a 280 all'ora" .