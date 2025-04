F1, Gp di Bahrain: Piastri in pole, secondo Russell e terzo Leclerc

Vasseur: "Ferrari terza, dev'essere ambiziosa"

"Hamilton fatica in particolare nel Q3, perché prima era davanti a Leclerc. Ha fatto un piccolo errore che lo ha costretto a stare indietro. Il passo c'è, penso che complessivamente ci siano indicazioni positive". Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha commentato le qualifiche del Gran Premio del Bahrain. "Tutte le sessioni sono state caotiche per Lewis, ma anche per gli altri", ha aggiunto Vasseur, sottolineando che "c'è stata anche un'evoluzione della pista. Il fatto che la pista avesse una temperatura molto alta ha inciso parecchio, partendo dal terzo posto dobbiamo essere ambiziosi. Il problema per tutti è non aver fatto stint molto lunghi con le gomme. Dobbiamo fare un bel lavoro, abbiamo un set di medie in più e speriamo che possa essere un vantaggio".