Giro d’Italia 2025, oggi 16^ tappa Piazzola sul Brenta - San Valentino

La sedicesima frazione è un tappone di montagna: tolti i primi 50 km, ci sono solo salite e discesa senza sosta. L’avvio è in pianura e poi, superata Arsiero, si entra nella valle dell’Astico: qui inizia la salita Carbonare (GPM 2). Segue una discesa veloce su Trento, per poi scalare fino a Candriai la prima metà del Monte Bondone (GPM 1). Ancora una breve discesa e un’altra salita fino a Vigo Cavedine. Altra breve discesa, prima di affrontare il passo di Santa Barbara (GPM 1) dal versante di Arco-Bolognano, con i suoi 13 km a quasi il 9% di pendenza (con punte al 14%). Ultima discesa fino a Mori, dove inizia la salita finale di 17 km (con due brevi interruzioni a Brentonico e a San Giacomo). Gli ultimi 3 km partono da San Giacomo, con una breve discesa seguita da un tratto al 12% (San Valentino, GPM 1). La retta finale è di 250 metri, su asfalto.

Gli orari e i favoriti

La sedicesima frazione è in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. La partenza è fissata alle 11.20, l’arrivo è previsto intorno alle 17.15. i favoriti di questa tappa sono gli scalatori, con l’arrivo in salita che promette emozioni.