Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello aspettano una bambina

Il motociclista diventerà presto papà. Per comunicarlo ai suoi fan, ha scelto delle foto in cui, con camice e stetoscopio, scherzosamente ausculta il ventre della compagna. Anche la modella ha condiviso le immagini e ha aggiunto: “Il mio cuore è pieno di gioia”

Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello diventeranno presto genitori. La coppia ha annunciato via social che è in attesa di una bambina.

L’annuncio di Valentino Rossi

"Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina", ha scritto il motociclista su Instagram. Il messaggio è accompagnato da tre foto in cui il campione - soprannominato “the Doctor” dai suoi fan - appare con un camice e uno stetoscopio, mentre scherzosamente ausculta il ventre della compagna. Anche la modella 27enne ha pubblicato le stesse foto sul suo profilo e ha aggiunto: “Tu e io saremo tre. Il mio cuore è pieno di gioia”. Lo scorso 5 agosto, prima del Gp di Stiria, il nove volte campione mondiale di motociclismo aveva annunciato la sua decisione di lasciare le corse a fine stagione, a 42 anni compiuti, dopo una trentina vissuti per lo più in sella (LA FOTOSTORIA DELLA CARRIERA). Per il futuro aveva ipotizzato un passaggio alle quattro ruote e comunque un netto cambiamento rispetto al presente, ma non aveva detto nulla della sua vita privata.